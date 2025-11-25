Γαλλία: Συνελήφθη το τέταρτο μέλος της συμμορίας πίσω από τη ληστεία στο Λούβρο

Έπειτα από λίγο περισσότερο από έναν μήνα διακριτικής καταδίωξης και παρακολούθησης, ο τελευταίος ύποπτος για τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Parisien, ο τέταρτος άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί στην περιοχή του Παρισιού από ερευνητές της ομάδας καταπολέμησης συμμοριών (BRB) της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας της Νομαρχίας Αστυνομίας του Παρισιού (DPJ-PP), ενεργώντας βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από τους ανακριτές.

Το άτομο αυτό είναι ήδη γνωστό στην αστυνομία και πιστεύεται ότι συνδέεται με τους τρεις άλλους άνδρες που έχουν ήδη κατηγορηθεί και κρατηθεί σε σχέση με την υπόθεση.