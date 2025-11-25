Γαλλία: Συνελήφθη το τέταρτο μέλος της συμμορίας πίσω από τη ληστεία στο Λούβρο

Enikos Newsroom

διεθνή

Λούβρο κοσμήματα Στέμματος

Έπειτα από λίγο περισσότερο από έναν μήνα διακριτικής καταδίωξης και παρακολούθησης, ο τελευταίος ύποπτος για τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Parisien, ο τέταρτος άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί στην περιοχή του Παρισιού από ερευνητές της ομάδας καταπολέμησης συμμοριών (BRB) της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας της Νομαρχίας Αστυνομίας του Παρισιού (DPJ-PP), ενεργώντας βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από τους ανακριτές.

Το άτομο αυτό είναι ήδη γνωστό στην αστυνομία και πιστεύεται ότι συνδέεται με τους τρεις άλλους άνδρες που έχουν ήδη κατηγορηθεί και κρατηθεί σε σχέση με την υπόθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
18:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Τεράστια πρόοδος στην Ουκρανία, τους φέραμε στο τραπέζι – Απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες»

Τεράστια πρόοδο έχουν πετύχει οι ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, καθώς έχουν...
17:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συνελήφθησαν 3 στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα για κατασκοπεία

Στη σύλληψη τριών στελεχών εταιρειών του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία π...
17:16 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Στάρμερ: Απαράδεκτα τμήματα του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – «Στηρίζουμε την ουσία ενός πλαισίου ειρήνευσης» διευκρινίζει Ουκρανός αξιωματούχος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στην Βουλή,  χαρακτήρισε απαράδεκτα τμήματα...
16:40 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο – 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν περίπου 150 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης φωτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα