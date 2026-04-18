Από θαυμάστρια, influencer: 26χρονη κάνει καριέρα με την αγάπη της στην Τέιλορ Σουίφτ – Κερδίζει έως 10.000 δολάρια ανά ποστ

Μια νέα γενιά δημιουργών περιεχομένου μετατρέπει την αγάπη για τη μουσική σε επάγγελμα – και στην περίπτωση των θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ, αυτό μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά προσοδοφόρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 26χρονη Ολίβια Λέβιν, η οποία κατάφερε να χτίσει καριέρα ως influencer αφιερωμένη αποκλειστικά στη διάσημη ποπ σταρ.

Η επαγγελματίας «Swiftie», με καταγωγή από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ, διαχειρίζεται τον λογαριασμό @SwiftiesForEternity στο Instagram, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 630.000 followers από όλο τον κόσμο και συνεργαζόμενη με γνωστά brands, όπως η Sweet Loren’s, η εταιρεία καρτών Papyrus και ο σχεδιαστής μπουφάν Jeff Hamilton.

Έως και 10 χιλιάδες δολάρια το post

Όπως αποκάλυψε η ίδια στη New York Post, τα έσοδά της από αναρτήσεις στα social media ποικίλλουν σημαντικά.

«Κυμαίνεται, μερικές φορές είναι 1.000 δολάρια, αλλά άλλες φορές φτάνει και τα 10.000 δολάρια» ανέφερε.

Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Φέρφιλντ, μετακόμισε στο Νάσβιλ (γεννέτειρα της Σουίφτ) και, όπως αποδείχθηκε, η συγκυρία λειτούργησε υπέρ της.

Η περιοδεία που της άλλαξε τη ζωή

Έχασε τη δουλειά της στον εκδοτικό χώρο λίγο μετά την έναρξη της περιοδείας «Eras Tour» το 2023, την ίδια περίοδο που ο λογαριασμός της στο Instagram άρχισε να απογειώνεται.

«Σε κάποιο σημείο, σταμάτησα να ψάχνω για δουλειές 9 με 5 γιατί γνώρισα τον μάνατζερ συνεργασιών μου, που άρχισε να μου εξασφαλίζει συμφωνίες με brands», εξήγησε στην Post.

Παράλληλα, αύξησε τα έσοδά της βοηθώντας θαυμαστές της Σουίφτ να εξασφαλίσουν εισιτήρια για την Eras Tour χωρίς να πέσουν θύματα απάτης από πλατφόρμες όπως η Stubhub, όπου εισιτήρια των 150 δολαρίων έφταναν να πωλούνται έως και 5.000 δολάρια.

«Άνθρωποι που είχαν επιπλέον εισιτήρια ή δεν μπορούσαν πια να πάνε μου έστελναν μήνυμα και εγώ επαλήθευα τα εισιτήρια και τα δημοσίευα, βοηθώντας να μεταφερθούν σε άλλον θαυμαστή στην αρχική τιμή», ανέφερε.

Ωστόσο, η διαδικασία αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική.

«Λάμβανα τόσες πολλές υποβολές εισιτηρίων που μου έπαιρνε όλη μέρα να τα επαληθεύσω. Σκεφτόμουν, “Θεέ μου, αυτό είναι πλέον δουλειά. Δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω δωρεάν”».

Έτσι, προχώρησε σε συνεργασία με συνδρομητική πλατφόρμα, όπου οι θαυμαστές πλήρωναν 3 δολάρια/μήνα για να συμμετέχουν, με την ίδια να λαμβάνει ποσοστό από τα έσοδα.

Το βιβλίο

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας –η οποία έγινε η πιο επικερδής όλων των εποχών, ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια– η Λέβιν εξασφάλισε και συμφωνία για την έκδοση βιβλίου.

Το έργο της με τίτλο «The Story of Us: How The Taylor Swift Fandom Changed Our Lives» (Η ιστορία μας: Πώς η κοινότητα των θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ άλλαξε τις ζωές μας), που συνδυάζει στοιχεία απομνημονεύματος και ιστορίας των Swifties, δηλαδή των φανατικών fans της ποπ σταρ, κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα.

Όταν γνώρισε τη Σουίφτ

Στο βιβλίο περιγράφει, μεταξύ άλλων, την εμπειρία της όταν προσκλήθηκε στην έπαυλη της Σουίφτ στο Ρόουντ Άιλαντ, αξίας 17,75 εκατ. δολαρίων, για να ακούσει το άλμπουμ «Reputation» πριν την κυκλοφορία του.

«Φτάσαμε στο πάρκινγκ. Υπάρχουν μερικά βαν και η ομάδα της Τέιλορ και κάποιοι άλλοι Swifties, και παίρνουν όλα τα πράγματά μας, τα κινητά μας, τα πάντα, και απλώς μπαίνουμε στο βαν», θυμάται.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, οι γονείς της Σουίφτ, Σκοτ και Αντρέα, καθώς και ο αδελφός της Όστιν, συνομιλούσαν με τους καλεσμένους μέχρι να εμφανιστεί η ίδια η τραγουδίστρια.

«Ήμουν 17, οπότε ήμουν λίγο εντυπωσιασμένη. Της είπα, “Λατρεύω το άρωμά σου. Ποιο είναι;” Και μου απάντησε, “Α, είναι το Tom Ford Tobacco Vanille. Αλλά το άρωμα του σπιτιού είναι το Tom Ford Santal Blush”», αφηγήθηκε.

Η εμπειρία κορυφώθηκε όταν η Σουίφτ της πρότεινε να φωτογραφηθούν μαζί, δίνοντάς της μάλιστα να κρατήσει ένα από τα βραβεία Grammy της.

«Απλώς μου δίνει χαλαρά το Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς για το “1989”. Και είναι βαρύ, και της το είπα. Και μου είπε, “Ναι, είναι πιο βαρύ απ’ όσο θα φανταζόσουν, σωστά;”».

«Δεν υπάρχει άλλο fandom σαν αυτό»

Ωστόσο, ο λογαριασμός της Λέβιν έχει και φιλανθρωπική διάσταση.

Όταν η Σουίφτ επισκέπτεται παιδικά νοσοκομεία, εκείνη δημοσιεύει συνδέσμους GoFundMe για τη στήριξη των ασθενών, με πολλούς θαυμαστές να δωρίζουν ποσά σε πολλαπλάσια του 13 – του αγαπημένου αριθμού της τραγουδίστριας.

«Σε μία περίπτωση, συγκεντρώσαμε πάνω από 50.000 δολάρια μέσα σε μία μέρα», ανέφερε.

«Συγκεντρώσαμε τόσα χρήματα για τόσες οικογένειες και τόσα άρρωστα παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο fandom σαν αυτό».

Μάλιστα, μέσα από την κοινότητα που έχει δημιουργήσει, προέκυψαν και απρόσμενες ιστορίες: δύο θαυμαστές γνωρίστηκαν μέσω των σχολίων της σελίδας της και κατέληξαν να γίνουν ζευγάρι.

«Απλώς συζητούσαν στα σχόλιά μου και νομίζω ότι ο ένας έστειλε μήνυμα στον άλλον και μετά… μπαμ. Ξεκίνησαν να επισκέπτονται ο ένας τον άλλον σε διαφορετικές χώρες», είπε.

«Μου έστειλε μήνυμα τις προάλλες και μου είπε ότι μόλις γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειό τους».