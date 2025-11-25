Η Ουκρανία συμφώνησε με το ειρηνευτικό σχέδιο που κατέθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ – Ζελένσκι: «Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα»

Η Ουκρανία συμφώνησε με την ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση Τραμπ, ενώ ορισμένες μικρές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα Αμερικανό αξιωματούχο.

Η Ουάσινγκτον έστειλε το αρχικό ειρηνευτικό της σχέδιο 28 σημείων στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, προτού αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες συντάξουν μια αντιπρόταση στις συνομιλίες για την κρίση στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, οι οποίοι υπέβαλαν τη δική τους αντιπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων, έχουν οργανώσει βιαστικά μια σειρά συναντήσεων τις τελευταίες ημέρες σε μια προσπάθεια να συμβαδίσουν με τις διαπραγματεύσεις.

Η δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων για συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι. Στις συνομιλίες συμμετέχει και ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ.

Η συγκεκριμένη δήλωση φάνηκε να πηγαίνει πιο πέρα από τη δημόσια θέση των ουκρανικών αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν επίσης αποστολή στο Αμπού Ντάμπι και έχουν έρθει σε επαφή με τον υπουργό Άμυνας Νταν Ντρίσκολ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, έγραψε ότι οι αποστολές «κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη».

«Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας», έγραψε ο Ουμέροφ. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία προσβλέπει στην οργάνωση μιας επίσκεψης του Ζελένσκι στις ΗΠΑ για να «ολοκληρώσει τα τελικά βήματα και να συνάψει συμφωνία με τον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ».

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Ζελένσκι είπε: «Μετά τις συναντήσεις στη Γενεύη, βλέπουμε πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν τον δρόμο προς την ειρήνη πραγματικότητα. Υπάρχουν σταθερά αποτελέσματα, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας».

Ο αντισυνταγματάρχης Jeff Tolbert, εκπρόσωπος του Driscoll, δήλωσε εν τω μεταξύ ότι οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι «προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Οι συνομιλίες του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε το μεσημέρι επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την Γερμανία Στέφαν Κορνέλιους. δήλωσε ότι «μετά τις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, ο καγκελάριος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Με την σειρά του ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «η Γερμανία μας έχει βοηθήσει πολύ από την αρχή αυτού του πολέμου – στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά. Είμαι ευγνώμων που εμείς στην Ουκρανία μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε στην ηγεσία και την υποστήριξη της Γερμανίας.

Μοιράστηκα τις τελευταίες λεπτομέρειες της δουλειάς μας σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου. Συντονιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εταίροι μας είναι ενημερωμένοι.

Χθες, η ουκρανική ομάδα επέστρεψε από τη Γενεύη και παρέδωσε μια πλήρη έκθεση μαζί με ένα ενημερωμένο πλαίσιο. Η επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά συνεχίζεται και είμαι ευγνώμων για όλες τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά για τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ.

Συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις και συντονίσαμε τα επόμενα βήματά μας. Αναφερθήκαμε επίσης στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνάντησης της Συμμαχίας των Προθυμών, της οποίας θα συμπροεδρεύσει η Γερμανία. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας – θα παραμείνουμε σε στενή επαφή.»

This morning, I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer. It was a good and very productive conversation. I thanked the Prime Minister for the condolences he expressed to the Ukrainian people. Last night, Russia launched another attack – at a time when… pic.twitter.com/8twO1mYLLr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Ζελένσκι: Έχουμε πολή δουλειά μπροστά μας

Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος νωρίτερα το πρωί είχε συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον οποίον ευχαρίστησε για την υποστήριξη προς την Ουκρανία και για τα συλλυπήτηρια του Βρετανού, μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικό έδαφος, την νύχτα. Μετά την συνομιλία, σε πρωινή του ανάρτηση ο Ζελένσκι έγραψε:

«Ευχαρίστησα τον πρωθυπουργό για τα συλλυπητήρια που εξέφρασε στον ουκρανικό λαό. Χθες το βράδυ, η Ρωσία εξαπέλυσε μια άλλη επίθεση – σε μια στιγμή που η Ουκρανία, μαζί με την Αμερική, την Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, εργάζονται σχεδόν όλο το 24ωρο για να σταματήσουν την αιματοχυσία.

Μετά τις συναντήσεις στη Γενεύη, βλέπουμε πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν τον δρόμο προς την ειρήνη πραγματικότητα. Υπάρχουν σταθερά αποτελέσματα, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Έχουμε συντονίσει τις θέσεις μας και τα θέματα προτεραιότητας για συζήτηση, καθώς και μερικά από τα επόμενα βήματα και τις επαφές μας.