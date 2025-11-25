Φρίκη στη Νότια Αφρική: Πάστορας ακρωτηρίασε με ματσέτα τα χέρια ενός άνδρα για να του διδάξει το «ου κλέψεις»

Μια φρικτή υπόθεση αυτοδικίας στη Νότια Αφρική συγκλονίζει τη χώρα, καθώς δικαστήριο καταδίκασε ισόβια έναν πάστορα που ακρωτηρίασε με ματσέτα έναν ύποπτο για κλοπή, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να του διδάξει την εντολή «ου κλέψεις».

Ο Solomon Mhalanga κρίθηκε ένοχος για τον ακρωτηριασμό του Dumisani Mahlangu, ενός γνωστού κλέφτη, στο χωριό Vosman πέρυσι, όταν εξοργίστηκε αφού ο γιος του, Enock, τον συνέλαβε εντός του χώρου της εκκλησίας.

«Σας παρακαλώ, αφήστε μου ένα χέρι»

Ο πάστορας έφτασε με το βαν του και, με τη βοήθεια του Enock, της συζύγου του, Poppy, και τεσσάρων ακόμη πιστών, ανάγκασαν τον Mahlangu να μπει μέσα στην εκκλησία, όπου τον ξυλοκόπησαν κοντά στο ιερό.

Παρά τις εκκλήσεις του θύματος, που «έλεγε ότι ήταν αθώος» και επέμενε «ότι απλώς έπαιρνε έναν σύντομο δρόμο μέσα από το νεκροταφείο», ο Mhalanga τον έδεσε με σκοινί. Στη συνέχεια, ο άνδρας τοποθετήθηκε σε ένα όχημα και μεταφέρθηκε σε δασική περιοχή, όπου του κράτησαν τα χέρια πάνω σε ένα κλαδί, ενώ ο πάστορας έβγαζε τη ματσέτα.

Ο Mhalanga προειδοποίησε τον «αμαρτωλό» ότι θα τον διδάξει «να μην κλέψει ποτέ ξανά» και με ένα χτύπημα έκοψε το χέρι του στο ύψος του καρπού.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Mahlangu, ουρλιάζοντας, παρακάλεσε: «Σας παρακαλώ, αφήστε μου ένα χέρι», αλλά ο πάστορας απάντησε: «Οι στρατιώτες πεθαίνουν στον πόλεμο!»

Με δεύτερο χτύπημα, ο Mhalanga έκοψε και το άλλο του χέρι.

Τον παράτησαν στο δάσος

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής δήλωσε: «Δεν δείξατε κανένα έλεος και όταν ο Mahlangu προσπάθησε να ανέβει στο όχημα, του είπατε να κατέβει επειδή αιμορραγούσε πάνω του. Σώθηκε μόνο επειδή ξυλοκόποι τον βρήκαν στα δάση. Του αλλάξατε τη ζωή. Πώς μπορείς να ζήσεις χωρίς χέρια; Πώς τρως; Πώς ντύνεσαι ή κουμπώνεις κουμπιά; Πώς πας στην τουαλέτα χωρίς χέρια; Θα στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο αυτοδικία δεν θα γίνει ανεκτή».

Ο Mhalanga και ο γιος του, Enock, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για απαγωγή και απόπειρα δολοφονίας, ενώ η σύζυγός του, Poppy, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για απαγωγή. Και οι τρεις δήλωσαν αθώοι.

«Πώς θα ζήσω;»

Μετά την επίθεση τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ο Mahlangu δήλωσε στα τοπικά μέσα: «Τα χέρια μου στο έδαφος συνέχιζαν να κινούνται. Ήταν ο χειρότερος πόνος που έχω νιώσει στη ζωή μου. Ακόμα νιώθω ότι τα χέρια μου είναι εκεί, αλλά όταν κοιτάζω δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Για το υπόλοιπο της ζωής μου θα είμαι έτσι – χωρίς χέρια. Γιατί να μου το κάνουν αυτό; Δεν μπορώ να πλυθώ ή να ντυθώ και, παρότι δεν είχα δουλειά, τουλάχιστον είχα μια πιθανότητα να βρω. Αλλά χωρίς χέρια, ποιος θα μου δώσει δουλειά; Τώρα εξαρτώμαι από άλλους».

Ο Mahlangu παραδέχτηκε στην εφημερίδα Sowetan, δύο εβδομάδες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ότι ήταν κλέφτης, αλλά υποστήριξε ότι «δεν είχε ληστέψει την εκκλησία εκείνη την ημέρα».

Ο 67χρονος πατέρας του, Johannes, είπε: «Ναι, ο γιος μου είναι κλέφτης, αλλά δεν άξιζε να μείνει ανάπηρος. Πώς μπόρεσε ένας πάστορας να κάνει αυτό στο παιδί μου; Δεν υποτίθεται ότι κηρύττει ειρήνη; Τώρα πρέπει να του βουρτσίζω τα δόντια, να τον ταΐζω, να τον πλένω, να τον πηγαίνω στην τουαλέτα».

Σύμφωνα με την Daily Mail, στη Νότια Αφρική, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε περιστατικά αυτοδικίας και επιθέσεων από πλήθη.