«Δηλώνω παρούσα»: Το συγκλονιστικό βίντεο με 7 δολοφονημένες γυναίκες που «επιστρέφουν» μέσω AI με μήνυμα κατά της έμφυλης βίας

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, και ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» δημοσίευσε ένα βίντεο με γυναίκες που έπεσαν θύματα έμφυλης βίας στη χώρα μας.

Το συγκλονιστικό βίντεο δίνει για πρώτη φορά φωνή στην ιστορία τους, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, με τη συναίνεση των οικογενειών τους που αποτελούν ιδρυτικά και επίτιμα μέλη του Οργανισμού.

Οι μορφές των:

Ελένης Τοπαλούδη,

Κυριακής Γρίβα,

Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου,

Σοφίας Σαββίδου,

Πολυξένης Μπέρδου,

Ερατούς Μανωλακέλλη,

Ντόρας Ζαχαριά

ανασυντίθενται για να υπενθυμίσουν ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια ζωή που κόπηκε βίαια.

Η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του Οργανισμού, γίνεται η φωνή τους και μιλά για όλες όσες δεν πρόλαβαν να ακουστούν. Το βίντεο είναι μια προειδοποίηση και μια υπόσχεση: να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει «άλλη μία».

«Δηλώνω παρούσα», «φτάνει», «σήμερα η φωνή μου δεν χάνεται στο σκοτάδι όταν πω φοβάμαι, πίστεψέ με, όταν δεις σημάδια δράσε, μην με αφήσεις να γίνω άλλη μια φωτογραφία. Κράτα με ζωντανή σε κάθε σου αντίδραση, σε κάθε σου απόφαση. Σήμερα σου ζητάω να προστατεύσεις όλες όσες ζουν», είναι μερικά από τα μηνύματα που ακούγονται στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

