«Δηλώνω παρούσα»: Το συγκλονιστικό βίντεο με 7 δολοφονημένες γυναίκες που «επιστρέφουν» μέσω AI με μήνυμα κατά της έμφυλης βίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Δηλώνω παρούσα»: Το συγκλονιστικό βίντεο με 7 δολοφονημένες γυναίκες που «επιστρέφουν» μέσω AI με μήνυμα κατά της έμφυλης βίας

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, και ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» δημοσίευσε ένα βίντεο με γυναίκες που έπεσαν θύματα έμφυλης βίας στη χώρα μας.

Το συγκλονιστικό βίντεο δίνει για πρώτη φορά φωνή στην ιστορία τους, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, με τη συναίνεση των οικογενειών τους που αποτελούν ιδρυτικά και επίτιμα μέλη του Οργανισμού.

Οι μορφές των:

Ελένης Τοπαλούδη,

Κυριακής Γρίβα,

Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου,

Σοφίας Σαββίδου,

Πολυξένης Μπέρδου,

Ερατούς Μανωλακέλλη,

Ντόρας Ζαχαριά

ανασυντίθενται για να υπενθυμίσουν ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια ζωή που κόπηκε βίαια.

Η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του Οργανισμού, γίνεται η φωνή τους και μιλά για όλες όσες δεν πρόλαβαν να ακουστούν. Το βίντεο είναι μια προειδοποίηση και μια υπόσχεση: να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει «άλλη μία».

«Δηλώνω παρούσα», «φτάνει», «σήμερα η φωνή μου δεν χάνεται στο σκοτάδι όταν πω φοβάμαι, πίστεψέ με, όταν δεις σημάδια δράσε, μην με αφήσεις να γίνω άλλη μια φωτογραφία. Κράτα με ζωντανή σε κάθε σου αντίδραση, σε κάθε σου απόφαση. Σήμερα σου ζητάω να προστατεύσεις όλες όσες ζουν», είναι μερικά από τα μηνύματα που ακούγονται στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

Συντελεστές:

  • Σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική επιμέλεια, επιμέλεια κειμένου & AI: Αντώνης Αγγελίδης
  • Κείμενο: Δρ. Κέλλυ Ιωάννου
  • Αφήγηση: Εριέττα Δρακοπούλου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
19:03 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: «Έσκασε» θερμοσίφωνας σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ – Ένας τραυματίας από την έκρηξη

Πανικός επικράτησε λίγο μετά τις 4 μ.μ. σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών όταν εξερράγη θερμοσίφων...
18:56 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού – Κλειστή η Πετμεζά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, ν...
18:15 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη

Με σοβαρά εγκαύματα στo σώμα και στο πρόσωπο μεταφέρθηκε, νωρίτερα σήμερα (25/11) το μεσημέρι ...
17:57 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

«Έρχονται» οι ατομικές θυρίδες στα δημοτικά σχολεία – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Στην εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία, όπου υπάρχουν ανάγκες σε υποδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα