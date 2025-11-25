Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ μέσα στον Νοέμβριο – Θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ «για να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα» της συμφωνίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ μέσα στον Νοέμβριο για να ολοκληρώσει τις τελικές λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι η επίσκεψη θα έχει στόχο την «ολοκλήρωση των τελικών σταδίων» μιας συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ομέροφ, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «έχουν καταλήξει σε κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη».

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν μέσα στον Νοέμβριο, για να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε ο Ομέροφ.