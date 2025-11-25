Κρεμλίνο: Το μόνο ουσιαστικό σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία είναι των ΗΠΑ – Δεν έχουμε λάβει το αναθεωρημένο της Ευρώπης

Η Ρωσία εμφανίζεται συγκρατημένη και σε κατάσταση αναμονής μπροστά στη διαχείριση του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία, με τη Μόσχα να τονίζει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης προκαλούν σύγχυση και αντιφάσεις.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι αδύνατο να σχολιάσουμε κάθε νέα αναφορά στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή. Θα χαρακτήριζα την κατάσταση τίποτα λιγότερο από χαοτική στα ΜΜΕ. Πράγματι, υπήρξαν πολλές αντιφατικές αναφορές και δηλώσεις», αναφερόμενος στις δηλώσεις που προέρχονται από την Ουκρανία ότι το 28 σημείων σχέδιο των ΗΠΑ δεν υφίσταται πλέον στην αρχική του μορφή.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, «ακριβώς γι’ αυτό η Μόσχα προτιμά να περιμένει να επικοινωνήσουν οι ΗΠΑ, κατά προτίμηση με επίσημο τρόπο».

Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία έχει λάβει την τροποποιημένη έκδοση του αμερικανικού σχεδίου, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι. Δεν έχουμε ιδέα τι υπάρχει εκεί», υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει ούτε ανεπίσημα την ενημερωμένη εκδοχή, η οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα, μειώθηκε από 28 σε 19 σημεία.

Ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι η Μόσχα αντιλαμβάνεται πως «η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών βρίσκεται σε εξέλιξη» και ότι «κατανοούμε ότι το κείμενο που δημοσιεύθηκε νωρίτερα τροποποιείται. Το κείμενο που αποκτήσαμε ανεπίσημα νωρίτερα έχει υποστεί πλέον αλλαγές».

Πρόσθεσε ότι «σε κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα, θα έρθουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς και θα λάβουμε επίσημα τις πληροφορίες».

Σχετικά με τo αμερικανικό σχέδιο, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι «το πλαίσιο των ΗΠΑ –το πλαίσιο του Τραμπ– είναι επί του παρόντος το μόνο ουσιαστικό πράγμα».

«Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει πολύ καλή βάση για συνομιλίες, και αυτό έχει δηλώσει ο πρόεδρός μας [Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε.

Παράλληλα σημείωσε: «Θα το εξετάσουμε διεξοδικά όταν έρθει η ώρα», υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο που παραδόθηκε στη Μόσχα από τις ΗΠΑ δεν έχει συζητηθεί πλήρως, αλλά ότι «στην πραγματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με το πνεύμα της συνόδου της Αλάσκας».

Ο Πεσκόφ τόνισε ακόμη ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά τις αναφορές των ΜΜΕ σχετικά με τις επαφές Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων στο Άμπου Ντάμπι, δηλώνοντας: «Δεν έχω ακόμα τίποτα να σας πω για αυτές τις επαφές. Παρακολουθούμε τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και τις αναλύουμε προσεκτικά».

Τέλος, ο εκπρόσωπος τους Κρεμλίνου επανέλαβε τη σταθερή διπλωματική θέση της Ρωσίας: «Παραμένουμε πλήρως ανοιχτοί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είμαστε ενδιαφερόμενοι να πετύχουμε τους στόχους μας ακριβώς με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Συμμορφωνόμαστε σταθερά με αυτή τη θέση», προσθέτοντας ότι αυτή έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί από τον Πούτιν.

Χθες, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν είναι εποικοδομητική και ότι απλώς δεν λειτουργεί για τη Ρωσία.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Ο Ουσακόφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές θέσεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Ο ίδιος προσέθεσε ότι ορισμένες ωστόσο θα έπρεπε να συζητηθούν πιο λεπτομερώς.