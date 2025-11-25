Ρουμανία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones

Η Ρουμανία έθεσε σε κατάσταση συναγερμού την Πολεμική Αεροπορία της το πρωί της Τρίτης, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones κοντά στα ανατολικά σύνορά της με την Ουκρανία, σε ένα περιστατικό που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, αρχικά απογειώθηκαν δύο Eurofighter, τα οποία εντάσσονται στη γερμανική αποστολή εναέριας αστυνόμευσης στη χώρα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο ρουμανικά F-16.

Το υπουργείο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των drones ή το αν αυτά αποτελούσαν άμεση απειλή, μεταδίδει το Reuters.

Τα αεροσκάφη παρακολούθησαν την πορεία του ενός drone προς το εσωτερικό της χώρας, κατευθυνόμενο στην επαρχία Βραντσέα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρουμανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συνορεύει με την Ουκρανία σε μήκος 650 χιλιομέτρων, και από την έναρξη των ρωσικών επιθέσεων στα λιμάνια του Κιέβου στον Δούναβη έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένα παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones, με πτώσεις θραυσμάτων στο έδαφός της.

Οι εντάσεις κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, έπειτα από υποψίες ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο πολλών κρατών του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία διαθέτει νομοθεσία που της επιτρέπει να καταρρίπτει drones σε καιρό ειρήνης εφόσον κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές ή περιουσία, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχει εφαρμόσει.