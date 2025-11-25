Σοκ στην Μεγαλόπολη: Έβαλαν σκυλίτσα σε τσουβάλι και την πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μεγαλόπολη, σκυλίτσα

Σοκ και οργή προκαλεί ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου που σημειώθηκε στη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία. Άγνωστοι έβαλαν μία σκυλίτσα σε έναν τσουβάλι και την πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την Διονυσία Βλάχου, που δημοσιοποίησε το περιστατικό στο Facebook, το τσουβάλι με την σκυλίτσα εντόπισε ένας πολίτης της Μεγαλόπολης.

«Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας. Σάββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ ένα τσουβαλι. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σ αυτή την κατάσταση η αν ήταν ναρκώμενο αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημα της. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης η στον Δήμο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

