Λαβρόφ: Το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Η Ρωσία τονίζει ότι οποιοδήποτε αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλά πλήρως τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη συνάντηση Αλάσκας μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζει «το πνεύμα και το γράμμα» της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το Sky News, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, έπειτα από συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είχε καλωσορίσει την αρχική εκδοχή του σχεδίου ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία και αναμένει μια αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου, αφού η Ουάσιγκτον συντονίστηκε με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Θα πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση για τη Ρωσία εάν η αναθεωρημένη εκδοχή δεν αντικατοπτρίζει όσα συζητήθηκαν μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο», σημείωσε ο Λαβρόφ.