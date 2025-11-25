Λαβρόφ: Το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Enikos Newsroom

διεθνή

Λαβρόφ: Το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν
Φωτογραφία: AP

Η Ρωσία τονίζει ότι οποιοδήποτε αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλά πλήρως τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη συνάντηση Αλάσκας μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζει «το πνεύμα και το γράμμα» της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το Sky News, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, έπειτα από συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είχε καλωσορίσει την αρχική εκδοχή του σχεδίου ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία και αναμένει μια αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου, αφού η Ουάσιγκτον συντονίστηκε με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Θα πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση για τη Ρωσία εάν η αναθεωρημένη εκδοχή δεν αντικατοπτρίζει όσα συζητήθηκαν μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
18:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Τεράστια πρόοδος στην Ουκρανία, τους φέραμε στο τραπέζι – Απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες»

Τεράστια πρόοδο έχουν πετύχει οι ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, καθώς έχουν...
17:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συνελήφθησαν 3 στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα για κατασκοπεία

Στη σύλληψη τριών στελεχών εταιρειών του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία π...
17:16 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Στάρμερ: Απαράδεκτα τμήματα του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – «Στηρίζουμε την ουσία ενός πλαισίου ειρήνευσης» διευκρινίζει Ουκρανός αξιωματούχος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στην Βουλή,  χαρακτήρισε απαράδεκτα τμήματα...
16:40 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο – 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν περίπου 150 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης φωτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα