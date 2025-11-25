Σοβαρό τροχαίο με δύο νταλίκες στην Πατρών–Πύργου – Τραυματίστηκε ένας οδηγός – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο με δύο νταλίκες στην Πατρών–Πύργου – Τραυματίστηκε ένας οδηγός – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον εγκλωβισμό ενός από τους οδηγούς.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, πυροσβεστικό κλιμάκιο έφτασε άμεσα στο σημείο και έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση κατάφερε να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο οδηγό από την καμπίνα του οχήματος.

Στη συνέχεια, παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα.

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία εφαρμόζει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα και να διεξαχθεί χωρίς κινδύνους η σχετική έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

 

