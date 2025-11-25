Θεσσαλονίκη: Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο 29χρονος διανομέας για τον θάνατο 50χρονου πεζού – Τον χτύπησε για μία παρατήρηση

Ένοχος για τον θάνατο ενός 50χρονου πεζού, τον οποίο γρονθοκόπησε πάνω σε καβγά, κρίθηκε ένας 29χρονος διανομέας στη Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε φυλάκιση 4 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα σωματική βλάβη (κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από βαριά σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη), με την αναγνώριση συνολικά τριών ελαφρυντικών: του πρότερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και ότι ωθήθηκε στην πράξη του από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντα.

Σημειώνεται ότι πρωτόδικα ο 29χρονος είχε καταδικαστεί σε 5ετή κάθειρξη, οδηγήθηκε στις φυλακές, αλλά αποφυλακίστηκε με αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2023, όταν ο κατηγορούμενος επιτέθηκε στον 50χρονο, ύστερα από παρατήρηση που του έκανε το θύμα, επειδή οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία του, ο 29χρονος υποστήριξε ότι το θύμα ήταν σε έξαλλη κατάσταση, βρίζοντάς τον χυδαία, ενώ υποστήριξε ότι χτύπησε μια φορά τον 50χρονο στο πρόσωπο, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος και να χάσει τη ζωή του ένα 24ωρο αργότερα λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, που προκλήθηκαν από την πτώση.

Τόνισε δε, ότι ο ίδιος τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θανόντα.

19:03 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

