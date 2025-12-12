Ευρωπαίοι και Ουκρανοί ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το εδαφικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το εδαφικό

Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί ζητούν από τις ΗΠΑ να τους δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Ρωσία, ανέφερε απόψε η γαλλική προεδρία.

«Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων από τους Αμερικανούς (…) μπορεί να μοιάζουν με αυτό που, με κάποια ευκολία, αποκαλούμε Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ, «δηλαδή, μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας για εκείνους που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθύμων», ανέφερε ένας σύμβουλος της γαλλικής προεδρίας.

Ο Γάλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει «πλήρης διαφάνεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας» που θα μπορούσαν να δώσουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς πριν από οποιαδήποτε διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος.

Οι Ουκρανοί δεν έχουν κάνει «καμία συμφωνία» για το εδαφικό και «δεν σκέφτονται να κάνουν σήμερα συμφωνία», επέμεινε η γαλλική προεδρία, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια πιθανή αποστρατιωτικοποίηση των εδαφών που ελέγχει ακόμη (στο Ντονμπάς) και οι Ρώσοι τα διεκδικούν. «Οι Ουκρανοί δεν έχουν κάνει συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν σήμερα συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη», επέμεινε ο σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ακόμη εργάζονται για την εξεύρεση μιας κοινής θέσης γύρω από το περίγραμμα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας –που θα περιλαμβάνει και τις εγγυήσεις ασφαλείας– η οποία θα προωθηθεί στη Ρωσία. «Στόχος μας είναι να έχουμε μια κοινή βάση, ισχυρή για διαπραγμάτευση. Αυτό το κοινό έδαφος πρέπει να ενώνει τους Ουκρανούς, τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να μας επιτρέπει να κάνουμε μια διαπραγματευτική πρόταση, μια ισχυρή ειρηνευτική πρόταση που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της Ουκρανίας, μια προσφορά που οι Αμερικανοί διαπραγματευτείς θα είναι πρόθυμοι να την προωθήσουν στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος του Μακρόν σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο κοινό κείμενο αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, τηλεφωνικά και δια ζώσης. Δεν διευκρίνισε αν η Ουάσινγκτον έχει θέσει κάποια διορία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σοβαροί λόγοι που πρέπει να βάλετε παπλωματοθήκη απόψε πριν κοιμηθείτε

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα – Υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Ανοιχτή επιστολή παραγωγικών φορέων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι ζητούν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:03 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας...
23:18 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 16 νεκροί, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των...
23:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Η απόφαση της ΕΕ να παγώσει επ’ αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και το μυστικό πίσω από τις αντιδράσεις στο να γίνουν δάνειο στην Ουκρανία

Η ΕΕ πάγωσε επ’ αόριστον την Παρασκευή, 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ...
22:33 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ένας… λύκος κερδίζει τη «μάχη» των φετινών χριστουγεννιάτικων διαφημίσεων – BINTEO

Ξεκίνησε ως άλλη μία διαφήμιση γαλλικού σουπερμάρκετ, έχοντας τίτλο «Όλοι έχουμε έναν λόγο για...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα