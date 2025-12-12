Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου στη Βουλή: «Έχετε μονοπώλειο στην τοξικότητα» – «Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από το δημοσιονομικό κόφτη

Με συγχαρητήρια για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, αλλά και με σφοδρή επίθεση για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης υποδέχθηκε τον Κυριάκο Πιερρακάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Κύριε Πιερρακάκη συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην προεδρία του Eurogroup και σας λέμε, όμως, ταυτόχρονα ότι η εκλογή αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας μας και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Το λέω αυτό γιατί οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκετε, δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Βλέπουμε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δισεκατομμυρίων υπερκερδών των πολυεθνικών, την οικονομία του πολέμου, αλλά όχι το κοινωνικό κράτος, όχι την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης”, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι οι μόνοι που χαίρονται μέχρι στιγμής από την πολιτική του Eurogroup είναι οι πολυεθνικές.

Δυστυχώς, ακολουθεί το Eurogroup την ευρωπαϊκή πολιτική από την οποία υπέφερε και η χώρα μας και υποφέρουν και οι χώρες του νότου, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στο κλίμα αυτό σημείωσε ότι είναι ερώτημα ποιες πολιτικές θα ακολουθήσει και σήμερα, αν δηλαδή θα υποκλιθεί στο άρμα της Γερμανίας και τις πολιτικές Ντάισεμπλουμ που “χρεοκόπησαν την πατρίδα μας”, μαζί με κυβερνήσεις στις οποίες ανήκε η Νέα Δημοκρατία ή αν θα ακολουθήσει πολιτικές που άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία παρέδωσε το 2018 μια χώρα έξω από μνημόνια και με απόθεμα, “για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κάνει πάρτι με τα συμφέροντα που υπηρετεί”.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε «ότι ο κ. Πιερρακάκης είναι υπουργός σε μια χώρα, η οποία πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, γιατί η Ελλάδα είναι αρνητική πρωταθλήτρια στην αγοραστική δύναμη των πολιτών και στο μέσο μισθό, είναι πρωταθλήτρια στα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και στο υπερπλεόνασμα που παράγεται από την πολιτική της κυβέρνησης και γι’ αυτά “πρέπει να απολογηθεί”. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε ούτε το απόθεμα των 37 δις, ούτε ότι βρήκε “καθαρό διάδρομο χρέους”, το οποίο ο ελληνικός λαός με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της παρέδωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στο στεγαστικό και επισήμανε ότι το 35% του εισοδήματος δαπάναται για έξοδα στέγασης. Αυτό δεν είναι σύγκλιση, είναι απόκλιση, είπε και τόνισε ότι αυτό συμβαίνει και στους μισθούς και στις δαπάνες στέγασης και στην αγοραστική δύναμη.

“Ως πρόεδρος του Eurogroup θα πρέπει να μας πείτε και κάτι ακόμα. Θα ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία προτρέπει της ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν τα φορολογικά βάρη στους πολίτες και τους έμμεσους φόρους; Ή θα συνεχίσετε μια πολιτική που πήρε την Ελλάδα το 2019 με 17 δισ. ΦΠΑ και σήμερα, με εσάς στην προεδρία του Eurogroup έχει 29 και 30 δισ.; Αυξήσατε τους έμμεσους φόρους 12 με 13 δισ. ευρώ. Τι θα κάνετε ως πρόεδρος του Eurogroup; Θα πιέζετε τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας να μειώσει το φορολογικό βάρος και τους έμμεσους φόρους; Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε σήμερα”, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάλεσε, παράλληλα, τον υπουργό Οικονομικών να απαντήσει αν είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική “να στερεύει η αγορά έχοντας τραβήξει φέτος ένα υπερπλεόνασμα της τάξεως των 4 δισ., αν είναι καλή πρακτική τα υπερκέρδη τραπεζών και ΔΕΗ, “γιατί αυτά τα χρήματα, έχουν φύγει από την αγορά”. “Το 2025, ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, επιτρέψατε να φύγουν από την αγορά, από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, άρα επιτρέψατε την κλοπή, 5,5 δισ. μόνο από τράπεζες και ΔΕΗ, που λείπουν από τον τζίρο και από τις θέσεις εργασίας και από τις αμοιβές εργασίας”, είπε και τόνισε ότι ο κ. Πιερρακάκης ήταν εισηγητής ενός Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, το οποίο “υποθηκεύει το μέλλον της χώρας”, αφού προβλέπει περικοπές μέχρι το 2029 στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην ψηφιακή μετάβαση, στις υποδομές, στη γεωργία, στην υγεία, οι επενδύσεις προβλέπεται ότι το 2029 θα είναι 0,8%. “Αυτό είναι για την επόμενη γενιά; Για την επόμενη γενιά κατεβάζετε δραματικά τον δείκτη ανάπτυξης, τον δείκτη επενδύσεων, τον δείκτη ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας; Όχι κύριε Πιερρακάκη λειτουργείτε εις βάρος της επόμενη γενιάς” είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τον προϋπολογισμό, οι αγρότες είναι στο δρόμο και μειώνεται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 241 εκατομμύρια. Κάλεσε επίσης τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup να απαντήσει αν είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική στην Ελλάδα 1500 πολύ πλούσιοι με κέρδη 4 δισ. ευρώ από μερίσματα να φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή στην ΕΕ.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Φάμελλος, είναι να μην έχουν υπερκέρδη οι τράπεζες, να έχουμε μια δημόσια ΔΕΗ που να δίνει αγροτικό τιμολόγιο. “Σε αυτό πάρτε τώρα θέση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Εσείς μόνο να ξεπουλήσετε θέλετε. Εμείς έχουμε την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε υπερπλεονάσματα. Γιατί εσείς δεν είστε η κυβέρνηση που μειώσατε τους φόρους, αλλά η κυβέρνηση που εκτοξεύσατε τον ΦΠΑ από τα 17 στα 30 δισ. Είναι κουκιά μετρημένα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε κύριε Πιερρακάκη. Η Ευρώπη λέει ‘όχι’. Εσείς το κάνατε. Εμείς λέμε μειώστε τους”, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάλεσε, τέλος, την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δημοσιονομικό κόφτη. “Έχετε 1,7 δισ. γιατί επιλέξατε να μην εισπράξετε φόρους από τους πολύ πολύ πλούσιους που αισχροκερδούν”, ανέφερε.

«Νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη» απάντησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος είπε επίσης ότι του γεννήθηκαν περισσότερες ερωτήσεις από αυτά που είπε, παρά απαντήσεις.

«Καταγγείλατε την γερμανική πολιτική όταν ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας – ο οποίος μάλιστα χθες είπε ότι στηρίζει την ελληνική υποψηφιότητα – είναι σοσιαλδημοκράτης. Κι από ό,τι θυμάμαι ο κ. Τσίπρας μετείχε ως παρατηρητής στο κόμμα των σοσιαλδημοκρατών. Δεν ξέρω, άμα θέλετε να τον καταγγείλετε μπορώ να τον ενημερώσω, αλλά είχε την εντύπωση ότι κάπως ήσασταν σε μια αλληλεπίδραση μαζί τους» είπε απευθυνόμενος προς τον κ. Φάμελλο ο κ. Πιερρακάκης. Καθώς δε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο υπουργός ανέφερε ότι με δεδομένο τον αριθμό των υπουργών Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για να υπάρξει εκλογή προέδρου του Eurogroup, σημαίνει ότι στηρίχτηκε από υπουργούς Οικονομικών και άλλων κομμάτων. «Δεν υπήρξε λοιπόν αυτή η χροιά και αυτή η καταγγελία, η οποία κάνετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη», προσέθεσε.

Σχετικώς με τις αναφορές του κ. Φάμελλου περί υπερπλεονασμάτων, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τα όσα ανέφερε κατά την ομιλία του προηγουμένως, επισημαίνοντας ότι με βάση τον Προϋπολογισμό του 2026, έχουμε συνολικό -0,2%. Εξήγησε ότι είναι άλλο το πρωτογενές πλεόνασμα (πριν πληρώσεις τα χρέη σου) και άλλο το τελικό και σημείωσε ότι μετά την πληρωμή του χρέους, πάμε σε -0,2%. «Πού το είδατε το υπερπλεόνασμα κύριε Φάμελλε; Να μου πείτε κι εμένα να το ανιχνεύσω» διερωτήθηκε.

Απαντώντας εξάλλου, σχετικώς με τις επικλήσεις των ευρωπαϊκών κανόνων εκ μέρους του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόνισε ότι εμείς έχουμε ψηφίσει τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, ο οποίος λέει ότι είναι άλλο πράγμα το πλεόνασμα κι άλλο πράγμα το πόσα χρήματα έχω στη διάθεσή μου για να ξοδέψω και να στηρίξω τους πολίτες.

«Εμείς είχαμε 1,76 δισεκατομμύρια. Αν είχαμε 1,77, μαντέψτε: θα το δίναμε. Εκτός αν πας να φορολογήσεις κάποιους», είπε προς τον κ. Φάμελλο και του ζήτησε να πει ποιους θα φορολογήσει και πόσο.

«Γιατί εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Κι η εντολή που έχουμε εμείς από τον ελληνικό λαό δεν ήταν να φορολογήσουμε. Εσείς όταν κυβερνήσατε, είπατε ότι θα φορολογήσετε τον πλούτο. Ποια ήταν η εμπειρία του ελληνικού λαού; Η φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Αυτό συνέβη» παρατήρησε και «επειδή τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76», επέμεινε απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ: «Θα πρέπει λοιπόν να μας πείτε τώρα εδώ: πότε, ποιους και πόσο θα φορολογούσατε στην περίπτωση που είχατε εσείς τις τύχες της χώρας».