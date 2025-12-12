Η πρώτη εμφάνιση Πιερρακάκη στη Βουλή μετά την εκλογή στην προεδρία του Eurogroup – «Μεγάλη τιμή και νίκη της Πατρίδας» – ΦΩΤΟ

Στο βήμα της Ολομέλειας Βουλής, όπου συζητείται ο Προϋπολογισμός, ανέβηκε πριν από λίγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης καταχειροκροτήθηκε από τους βουλευτές και στην αρχή της ομιλίας του επί του προϋπολογισμού, αναφέρθηκε στην εκλογή του στην προεδρία του προέδρου του Eurogroup, λέγοντας ότι είναι μία «εθνική επιτυχία, μια νίκη της Ελλάδας που άντεξε» και τονίζοντας ότι «νιώθει μεγάλη τιμή».

Στην τοποθέτησή του ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι την ώρα της ψηφοφορίας αισθάνθηκε να κουβαλά εικόνες ανθρώπων που γονάτισαν και σηκώθηκαν όρθιοι στην κρίση ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους προκατόχους του.

«Σήμερα η Ελλάδα ξανακερδίζει μέρα με τη μέρα την εμπιστοσύνη της Ευρώπης και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε . Την ώρα της ψηφοφορίας αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες οι οποίες προσωπικά με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων από τα χρόνια της κρίσης που γονάτισαν , εικόνες ανθρώπων που σηκώθηκαν όρθιοι Ελλήνων που χρειάστηκε να φύγουν από την Ελλάδα. Ενός Πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε τη διαφορά για τη χώρα μας των προκατόχων μου στη θέση , του Κωστή Χατζηδάκη, του Χρήστου Σταϊκούρα, του οικονομικού επιτελείου , του Νίκου, του Θάνου, του Γιώργου , και ταυτοχρόνως οι εικόνες πολλών ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για πολλές ώρες και μέσα στη βαθιά νύχτα σε εκείνο το κτήριο σε πολύ δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η χώρα μας και ειδικά αναφέρομαι σε εκείνους που δεν δίστασαν να μη μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν τη χώρα όρθια. Είναι οι ίδιοι που το βράδυ που με πήραν τηλέφωνο άκουγα τη χαρά τους και άκουγα και τη φωνή τους να σπάει γιατί ακριβώς καταλάβαιναν ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν δικό τους επίσης. Κι αυτοί δεν ήταν από ένα κόμμα και μία παράταξη και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω από βήματος της Βουλής» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε εικόνες: