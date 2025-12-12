Διπλός σεισμός στην Πάφο

Διπλός σεισμός στην Πάφο

Δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στην Πάφο.

Ο πρώτος σεισμός είχε ένταση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Πάφου και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 14 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός που έγινε ύστερα από λίγα λεπτά, είχε ένταση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεύκας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα.

 

