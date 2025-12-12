Πέθανε από καρκίνο ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το σπέρμα του Δανού δότη – Νοσεί και το αδελφάκι του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Streptokokkos

Τραγική τροπή παίρνει η υπόθεση με το σπέρμα δότη από την Δανία, που ήταν εν αγνοία του φορέας γενετικής μετάλλαξης, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου, καθώς ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο γεννητικό υλικό, πέθανε από καρκίνο, ενώ νοσεί και το αδελφάκι του. Την ίδια ώρα οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για συστηματικούς και τακτικούς ελέγχους σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από το σπέρμα του Δανού δότη με την σπάνια καρκινογόνο γονιδιακή μετάλλαξη.

Τον θάνατο του παιδιού γνωστοποίησε ο καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας-ογκολογίας, υπεύθυνος της πανεπιστημιακής ογκολογικής μονάδας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία – Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα», Αντώνης Καττάμης. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί 18 παιδιά σε 11 οικογένειες με το σπέρμα του δότη από την Δανία.

Μιλώντας στο Livenews, ο κ.  Καττάμης τόνισε ότι αφού συζήτησε με τους γονείς των παιδιών, αποφάσισαν ότι η δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης θα κάνει καλό για τα επόμενα παιδιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδάκι που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ήταν «μεταξύ 5-10 ετών» και «δύο χρόνια αργότερα καρκίνο εμφάνισε και το αδελφάκι του και είμαστε σε φάση θεραπείας. Ελπίζουμε για το καλύτερο αλλά σίγουρα είναι μια δύσκολη περίπτωση».

«Δικαίως έχει δημιουργηθεί η αναστάτωση, δυστυχώς είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι μία από τις καταστάσεις που δυστυχώς η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο στη διάρκεια της ζωής σου είναι πάρα πολύ μεγάλη και πλησιάζει το 90% και πάνω. Βέβαια, κανένας δεν ξέρει αν ο καρκίνος θα δημιουργηθεί στην παιδική, την νεανική, την ενήλικη ζωή. Ξέρουμε πως στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου ο φορέας θα πάθει καρκίνο και πολλαπλούς καρκίνους», δήλωσε ακόμη ο κ. Καττάμης.

20:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Λακωνία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης της 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι – Ποια ήταν τα πρώτα λόγια της

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο η δραματική επιχείρηση διάσωσης του 13χρονου κορι...
20:08 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ – Μέθυσε και ένας 18χρονος, συνελήφθη ο υπεύθυνος του κέντρου

Ένας ανήλικος και ένας 18χρονος που διασκέδαζαν στο ίδιο κλαμπ στο Μπουρνάζι, διακομίστηκαν σε...
19:39 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΟΛΜΕ: Συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋ...
19:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθησαν 15 παρκαδόροι και 8 υπεύθυνοι καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων

Διήμερη επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 1...
