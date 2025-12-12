Σπάρτη: Κλείνουν παλαιά και νέα εθνική οδό το Σάββατο οι αγρότες της Λακωνίας

Οι αγρότες της Λακωνίας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων, στη Νίκαια της Λάρισας.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Σπάρτης γνωστοποίησαν ότι αύριο, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, θα αποκλείσουν την παλαιά και την νέα εθνική οδό.

Επίσης, αναφέρουν, ότι, κάθε ημέρα, στις 5 το απόγευμα, δίνεται ραντεβού στο μπλόκο, λίγο έξω από την Σπάρτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Λακωνίας απαιτούν, όπως λένε, άμεση υλοποίηση των αιτημάτων τους.