Γιάννης Καψάλης: «Έχω χάσει 35 κιλά – Έκανα λίγο την διαλειμματική διατροφή και το σώμα πήρε τον δρόμο του»

Εμφανώς ανανεωμένος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ο Γιάννης Καψάλης, ο οποίος ανέφερε ότι έχασε 35 ολόκληρα κιλά. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη μεταμόρφωσή του, αποκαλύπτοντας πώς τα κατάφερε.

«Έχω χάσει 35 κιλά, τώρα αυτή την στιγμή δεν ακολουθώ κάποιο πρόγραμμα διατροφής, απλά φυλάγομαι, τρώω από λίγο και πολλές φορές. Έκανα λίγο την διαλειμματική κι από εκεί και πέρα το σώμα πήρε τον δρόμο του» είπε αρχικά.

«Βάσει της δουλειάς μας, επειδή δουλεύουμε βράδυ, το πρωί που γυρνούσαμε, αν έπινες και δυο ποτήρια ουίσκι, ο οργανισμός ήθελε φαγητό. Τώρα γυρνάω σπίτι το πρωί πίνω μισό μπουκάλι μεγάλο νερό και είμαι μια χαρά» αποκάλυψε.

«Καλά αισθανόμουν απλά βάσει των παιδιών που έχω, ο άντρας παίρνει τα κιλά. Όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, σίγουρα θα παχύνει, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά εγώ σε κάθε παιδί μου έπαιρνα κι από 10 κιλά. 4 παιδιά έχω οπότε…» πρόσθεσε.