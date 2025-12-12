Γιάννης Καψάλης: «Έχω χάσει 35 κιλά – Έκανα λίγο την διαλειμματική διατροφή και το σώμα πήρε τον δρόμο του»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιάννης Καψάλης

Εμφανώς ανανεωμένος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ο Γιάννης Καψάλης, ο οποίος ανέφερε ότι έχασε 35 ολόκληρα κιλά. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη μεταμόρφωσή του, αποκαλύπτοντας πώς τα κατάφερε.

«Έχω χάσει 35 κιλά, τώρα αυτή την στιγμή δεν ακολουθώ κάποιο πρόγραμμα διατροφής, απλά φυλάγομαι, τρώω από λίγο και πολλές φορές. Έκανα λίγο την διαλειμματική κι από εκεί και πέρα το σώμα πήρε τον δρόμο του» είπε αρχικά.

«Βάσει της δουλειάς μας, επειδή δουλεύουμε βράδυ, το πρωί που γυρνούσαμε, αν έπινες και δυο ποτήρια ουίσκι, ο οργανισμός ήθελε φαγητό. Τώρα γυρνάω σπίτι το πρωί πίνω μισό μπουκάλι μεγάλο νερό και είμαι μια χαρά» αποκάλυψε.

«Καλά αισθανόμουν απλά βάσει των παιδιών που έχω, ο άντρας παίρνει τα κιλά. Όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, σίγουρα θα παχύνει, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά εγώ σε κάθε παιδί μου έπαιρνα κι από 10 κιλά. 4 παιδιά έχω οπότε…» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεω...

Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ από 1/7/26

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Θα ήθελα να σε είχα και άλλο

Δύσκολες ώρες για τον γνωστό ηθοποιό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, ο οποίος πενθεί την απώλεια του πα...
15:52 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Σε πρώτη προβολή στο Θέατρο Παλλάς η συναυλία του στο Royal Albert Hall

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει σε πρώτη προβολή, την εμβληματική και sold out συναυλία του...
15:12 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου»

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις σε δηλώσεις της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Ella McCay» στ...
12:19 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Φόνσου για Σαπουντζάκη: «Είναι λογικό στην ηλικία της, να έχει αρρωστήσει και λίγο – Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε και σηκώνεται»

Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την πρόσφατη εμφάνισή της σε αμαξίδιο μιλώντ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα