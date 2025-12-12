«Τρομεροί γονείς»: Αυτό το Σάββατο 13/12 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Τρομεροί γονείς»: Αυτό το Σάββατο 13/12 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο

Η Λουκία ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Χάρη, ο Στέφανος έχει τις αντιρρήσεις του, η Ναταλία δεν ξέρει τι φόρεμα να βάλει στον γάμο και τα μικρά παιδιά της οικογένειας Στεφανίδη… εξαφανίζονται στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Τρομεροί γονείς“.

H Λουκία έρχεται στο σπίτι το Στέφανου πρωί πρωί και τους αναγγέλλει ότι παντρεύεται με τον Χάρη (Κώστας Κόκλας) τον συμμαθητή της. Ο Στέφανος δεν θέλει ούτε να το ακούσει.

Δε θέλει να του πάρει άλλος τη μαμά.

Μάταια προσπαθεί να βρει συμμάχους μέσα στην οικογένεια. Στο τηλέφωνο του Θωμά έρχεται μήνυμα από κάποια άγνωστη κοπέλα που του ζητάει να βρεθούν.

Ο Θωμάς σκέφτεται να πάει παίρνοντας μαζί και την Ντίνα.

Η Λουκία παίρνει τα παιδιά μαζί με την φίλη τους Ισμήνη και τους πηγαίνει σε Virtual Reality. Θα της κάνουν το χατίρι να συναινέσουν στον γάμο που ετοιμάζει η Λούκια;

 Ο γάμος ετοιμάζεται και μάλιστα πολύ ιδιαίτερος. Ο Στέφανος έχει ξαναγυρίσει στις αμφιβολίες του ενώ η Ναταλία ψάχνει να βρει τι φόρεμα θα φορέσει. Όλα προχωράνε όπως σχεδιάστηκαν εκτός από κάτι εξαιρετικά ξαφνικό και αναπάντεχο.

Τα δυο μικρά παιδιά της οικογένειας, ο Άλεξ και ο Ερμής εξαφανίζονται.

Όλοι σκέφτονται το χειρότερο και όταν αργούν να γυρίσουν  και οι υποψίες στρέφονται στην απαγωγή η Λουκία πέφτει λιπόθυμη και μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Εκεί καταλαβαίνει πόσο σημαντική θέση έχει η οικογένειά της. Που θα την οδηγήσουν οι αμφιβολίες της; Στο γάμο ή στην επιστροφή στην οικογένειά της;

Guest: Κώστας Κόκλας (Χάρης)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεω...

Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ από 1/7/26

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:40 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η καλεσμένη έκπληξη, απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 10/12) η Άννα Μιχαηλίδου, ήταν αυτή που αποχώρησε από το GN...
14:45 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Το σόι σου: Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ

Ο Σάββας δυσκολεύεται να δεχθεί ότι οι κόρες του έχουν πια μεγαλώσει, ενώ οι Ζουζουνέλ αποφασί...
14:20 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή εξοργίζεται με μια πρωτοβουλία του Οδυσσέα – Όλες οι εξελίξεις

Οι εξελίξεις γίνονται καταιγιστικές και αλλάζουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, στα επόμενα επεισ...
13:59 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τρομεροί γονείς – Τάσος Δέδες: Ένα κομμάτι του εαυτού μου το έχω βάλει και στον ρόλο

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και ο Χάρης Χρονόπουλος συνάντησαν τον Τάσο Δέδε, τον Στα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα