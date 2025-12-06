«Τρομεροί γονείς»: O Θωμάς δέχεται ανώνυμα μηνύματα από μια κρυφή θαυμάστρια

H oικογενειακή κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς» έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 20:00, στον Alpha, με νέα απολαυστικά επεισόδια. Η Ναταλία δεν θέλει να κρατήσουν το σκυλί που έφερε ο Στέφανος, ο Άλεξ προσπαθεί να διαχειριστεί το μπούλινγκ που τρώει στο σχολείο και ο Θωμάς δέχεται ανώνυμα μηνύματα από μια κρυφή θαυμάστρια…

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Η οικογένεια υποδέχεται ένα νέο μέλος, τη Φιόρα, που φέρνει ο Στέφανος, προκαλώντας αντιδράσεις από τη Ναταλία, η οποία ανησυχεί για τις ευθύνες και τις αλλαγές στο σπίτι. Τα παιδιά ενθουσιάζονται και προτείνουν διάφορα ονόματα, μέχρι να συμφωνήσουν στη Φιόρα ενώ ο Μιχάλης που ήρθε στην Αθήνα για να κάνει έρευνα αγοράς μήπως αναβαθμίσει το μαγαζί στα Χανιά, έρχεται πιο κοντά με τον Σάκη και τον Στέφανο.

Παρά τις αντιρρήσεις της Ναταλίας, οι μικροί σκαρφίζονται χίλιους τρόπους να την πείσουν να κρατήσουν τη σκυλίτσα και σχεδιάζουν πως θα απολαύσουν την παρουσία της. Η οικογένεια αντιδρά στις ευθύνες που συνοδεύουν ένα νέο μέλος, αλλά η αγάπη για το σκυλάκι φαίνεται να κερδίζει.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Ο Άλεξ προσπαθεί να διαχειριστεί το μπούλινγκ που τρώει στο σχολείο από τους συμμαθητές του ενώ, ο Στέφανος και η Ναταλία δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ο Ερμής από την άλλη, είναι αυτός που ασκεί μπούλινγκ σε άλλους συμμαθητές και τα πράγματα για τους τρομερούς γονείς, γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.

Ο Θωμάς δέχεται ανώνυμα μηνύματα από μια κρυφή θαυμάστρια ενώ οι σχέσεις και οι φιλοδοξίες της Λίλας προκαλούν αναταράξεις στο μικρό μας σύμπαν. Φαίνεται ότι ο Σταύρος με τον Σάκη θα κονταροχτυπηθούν για αυτήν και τα αποτελέσματα αυτής της μάχης… άγνωστα.

Δείτε το trailer



Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00