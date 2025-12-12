Μπλόκα αγροτών και στη Γαλλία: Επεισόδια σε διαδηλώσεις – Αντιτίθενται στα μέτρα για νόσο των βοοειδών

  • Γάλλοι αγρότες προχωρούν σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καθώς και αποκλεισμούς οδικών αξόνων, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες, όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας.
  • Η υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ανί Ζενεβάρντ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και ότι χωρίς την άμεση θανάτωση, η ασθένεια «θα μπορούσε να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή» στη Γαλλία.
  • Η Συνομοσπονδία Γάλλων Αγροτών ανακοίνωσε αποκλεισμούς δρόμων, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσης «είναι πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια», ενώ για την οζώδη δερματίτιδα υπάρχουν και εμβόλια από το απόθεμα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ.
Γάλλοι αγρότες προχωρούν σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καθώς και αποκλεισμούς οδικών αξόνων, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες, όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας.

Αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα

Στην περιοχή της Αριέζ, χθες, Πέμπτη, το βράδυ, η αστυνομία χρησιμοποίησε βία εναντίον 500 διαδηλωτών, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπορντό, την Αζέν, το Περιγκέ και στον αυτοκινητόδρομο A75, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η οζώδης δερματίτιδα είναι μια μεταδοτική ιογενής ασθένεια των βοοειδών η οποία εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες σε 74 αγροκτήματα στη Γαλλία.

Η υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ανί Ζενεβάρντ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και ότι χωρίς την άμεση θανάτωση, η ασθένεια «θα μπορούσε να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή» στη Γαλλία. «Εάν δεν λάβουμε μέτρα η Ευρώπη θα θέσει τη Γαλλία σε καραντίνα και τίποτα δεν θα φύγει από τη χώρα. Ούτε ζώα, ούτε τυρί, ούτε γάλα. Ακόμα και τώρα, ενώ έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, δεν μπορούμε πλέον να εξάγουμε ούτε ένα τυρί από νωπό γάλα στον Καναδά και στη Βρετανία», πρόσθεσε η υπουργός.

Η υπουργός καταδίκασε «ανεπιφύλακτα» σήμερα Παρασκευή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, «τις ενέργειες μιας μειοψηφίας», επισημαίνοντας ότι η ασθένεια πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία στις 29 Ιουνίου, ότι υπήρξαν περισσότερα από 70 κρούσματα στην περιοχή της Σαβοΐας, αλλά και ότι «χάρη στην αποπληθυσμό των πληγέντων αγροκτημάτων, καταφέραμε να εξαλείψουμε τον ιό σε αυτήν την περιοχή». «Εκεί, οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι, για να σώσουν ολόκληρο τον τομέα, η θανάτωση είναι η μόνη λύση» πρόσθεσε η υπουργός.

Από την άλλη η Συνομοσπονδία Γάλλων Αγροτών ανακοίνωσε σήμερα μέσω Facebook αποκλεισμούς δρόμων σε όλη τη Γαλλία, «για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την τρέλα», υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσης που επέλεξε η κυβέρνηση «είναι πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια».

Όπως αναφέρουν, τέλος, γαλλικά μέσα ενημέρωσης ναι μεν δεν υπάρχει ειδική αντιιική θεραπεία για την οζώδη δερματίτιδα αλλά υπάρχουν εμβόλια, τα οποία παρέχονται από το απόθεμα έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανέμονται από τη γαλλική κυβέρνηση στις ζώνες εμβολιασμού που δημιουργούνται γύρω από τις μονάδες με κρούσματα της νόσου.

