Αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα

«Συνάντηση θα υπάρξει αν υπάρχουν και λύσεις στο «τραπέζι». Αυτό το μήνυμα στέλνουν οι αγρότες από τη Λάρισα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

«Ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα» δεν σκοπεύουν να κουνηθούν, όπως δηλώνουν, εάν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Τα περίπου δέκα τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο της πόλης αρχικά κοντά στο γραφείο του Χρήστου Καπετάνου όπου οι αγρότες πέταξαν σανό, σε μία συμβολική κίνηση.

«Ήρθαμε ειρηνικά να τους δείξουμε ότι το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες» είπε ένας αγρότης και πρόσθεσε ότι «από δω και πέρα αν δεν υπάρχουν λύσεις για τον αγροτικό τομέα εδώ είμαστε και δεν θα κουνηθούμε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας».

Επόμενος σταθμός ήταν το γραφείο του Μάξιμου Χαρακόπουλου και θα ακολουθήσει διαμαρτυρία έξω από το πολιτικό γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Όπως είπαν οι παραγωγοί θα βρεθούν και έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη για να θυροκολλήσουν τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.