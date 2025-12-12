ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Ζήτησαν και φέτος επιδοτήσεις δηλώνοντας χωράφια πεθαμένων – Οι 7.000 ευρώ και οι έρευνες σε σπίτια και αποθήκες

  • Δεκαπέντε συλληφθέντες στην Κρήτη κατηγορούνται ότι υπέβαλαν πλαστές αιτήσεις για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας χωράφια νεκρών ιδιοκτητών.
  • Μεταξύ των 15 συλληφθέντων είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ένας λογιστής και η σύζυγός του, δικηγόρος, ενώ στο γραφείο του λογιστή βρέθηκαν 7.000 ευρώ.
  • Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταχθούν στην Αθήνα, καθώς η υπόθεση θα κινηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λόγω της εμπλοκής κοινοτικών πόρων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Ζήτησαν και φέτος επιδοτήσεις δηλώνοντας χωράφια πεθαμένων – Οι 7.000 ευρώ και οι έρευνες σε σπίτια και αποθήκες

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στην Κρήτη για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.)  και του «ελληνικού FBI» συνεχίζεται με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται με παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως έγραψε ήδη το enikos.gr, ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ένας λογιστής και η σύζυγός του, δικηγόρος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ 42 κατηγορουμένων, υπέβαλαν ακόμη και φέτος πλαστές αιτήσεις, δηλώνοντας χωράφια νεκρών ιδιοκτητών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο γραφείο του λογιστή βρέθηκαν 7.000 ευρώ.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο οι συλληφθέντες – Έρευνες σε σπίτια και αποθήκες

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου βρίσκονται οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένεται να γίνει μεταγωγή τους στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την «Νέα Κρήτη», όπως ανέφερε ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης σε δηλώσεις του, πρόκειται να γίνει μεταγωγή τους στην Αθήνα, καθώς η διαδικασία θα κινηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιας και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά κοινοτικούς πόρους.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος των κατηγορούμενων Γιώργος Κοκοσάλης:

«Είμαστε σε ένα πρώιμο και εμβρυακό στάδιο. Το σίγουρο είναι ότι το δικονομικά ορθό και νομοθετικά δεσμευτικό και είναι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι άπαντες οι κατηγορούμενοι θα μεταχθούν στην Αθήνα στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, δεν είναι αρμοδιότητα εδώ της εισαγγελίας των Πλημμελειοδικών Ηρακλείου και του Εφετείου Ηρακλείου.

Είναι εδαφική ιδιότητα Αθηνών λόγω ότι την προκαταρκτική διενεργεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Δεν μπορώ να σας πω για ευρήματα, ούτε τον λόγο που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, φαίνεται πως υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής στη σύλληψη όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά μέχρι εκεί.

Και αυτό το γνωρίζουμε από τους ίδιους τους κατηγορούμενους ή από τα συγγενικά τους πρόσωπα που μας κάλεσαν εδώ. Είναι ακόμη στις έρευνες είναι ακόμη πρώιμο το στάδιο. Τα υπόλοιπα στην διάρκεια της ημέρας.

Δεν έχουμε ενημερωθεί για τον λόγο που βρισκόμαστε εδώ. Δεν μπορέσαμε να τους δούμε τους εντολείς μας. Όλοι οι κατηγορούμενοι εκπροσωπούνται. Δεν ξέρω πότε θα μεταχθούν στην Αθήνα.

Είναι τόσες πολλές οι παράλληλες έρευνες που γίνονται σε χώρους, σπίτια, αποθήκες, που θεωρώ ότι είναι απίθανο να τελειώσει σήμερα η δικογραφία.

Μάλλον αύριο το βλέπω, την Δευτέρα ίσως να μεταβούν στον εισαγγελέα στην Αθήνα και πιθανόν Πέμπτη με Παρασκευή θα γίνουν οι απολογίες».

 

