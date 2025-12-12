Πούτιν: Μιλούσε επί μισό λεπτό σε 16 ηγέτες άλλων χωρών με… κλειστό μικρόφωνο

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν όταν, την ώρα που άρχιζε σημαντική ομιλία του προς άλλους ηγέτες χωρών, έμεινε σιωπηλός για 34 δευτερόλεπτα, απέναντι σε ένα μικρόφωνο που παρέμενε βουβό.

Ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε ενοχλημένος καθώς το μικρόφωνό του δεν λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, το Ασγκαμπάτ.

Μετά το χειροκρότημα της αναγγελίας του ως ομιλητή, ο 73χρονος Πούτιν προσπάθησε αρκετές φορές να ξεκινήσει την ομιλία του, αλλά συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει. Ήταν σαφώς δυσαρεστημένος – κοιτάζοντας αβοήθητος γύρω του για βοήθεια ώστε να τερματιστεί η σίγαση του μικροφώνου του, σύμφωνα με την Mailonline.

Συνολικά 16 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων – συμπεριλαμβανομένων ηγετών από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ – παρακολουθούσαν τον Πούτιν να αγωνίζεται μάταια να ακουστεί. Τελικά, ένας υπάλληλος της διοργάνωσης πλησίασε τον Πούτιν και του έδειξε πώς να πατήσει ένα κουμπί για να «ανοίξει» το μικρόφωνό του.

«Ευχαριστώ», είπε λακωνικά πριν ξεκινήσει την ομιλία του. Ο ηγέτης του Κρεμλίνου έγινε αντικείμενο χλευασμού στο διαδίκτυο.

«Ο Πούτιν δεν μπορούσε να χειριστεί το μικρόφωνό του, πάτησε το λάθος κουμπί και μίλησε χωρίς ήχο για σχεδόν ένα λεπτό», ανέφερε το αζέρικο μέσο ενημέρωσης Minval. «Πήρε αυτό που του άξιζε – ο Πούτιν δεν έχει καμία δουλειά να μιλάει σε ένα φόρουμ για την ειρήνη, αφού σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον πόλεμο», ανέφερε ένα σχόλιο από την Ουκρανία.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ChTD συνέκρινε την αμηχανία του Πούτιν με την προθυμία του να δείξει στους αβοήθητους Αφρικανούς ηγέτες που τον επισκέφτηκαν πώς να χρησιμοποιούν τα ακουστικά στο Κρεμλίνο. «Τίποτα ασυνήθιστο, ο Πούτιν μίλησε για μισό λεπτό χωρίς ήχο στο Ασγκαμπάτ, μέχρι να του ενεργοποιήσουν το κουμπί του μικροφώνου», ανέφερε το πρακτορείο.

«Ο ίδιος Πούτιν που δείχνει τακτικά στους ξένους ηγέτες πώς να ενεργοποιούν τα ακουστικά με ταυτόχρονη μετάφραση, κάτι που η προπαγάνδα του Κρεμλίνου λατρεύει να αναφέρει, συγκρίνοντας τον εξελιγμένο οικοδεσπότη του Κρεμλίνου με τους ανίδεους καλεσμένους του».

Μεταξύ των καλεσμένων στους οποίους μιλούσε ο Πούτιν ήταν οι ηγέτες κρατών-μελών του ΝΑΤΟ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρος της Τουρκίας, και Βίκτορ Ορμπάν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

Ο Πούτιν βρίσκεται σε διήμερη επίσκεψη στο Τουρκμενιστάν, όπου έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους ηγέτες του Ιράκ και του Ιράν. Ο Ρώσος ηγέτης είχε μαζί του και την λιμουζίνα του, Aurus, για να περιηγηθεί στους σκονισμένους δρόμους της πρωτεύουσας του Τουρκμενιστάν.