Ερντογάν: Συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Τουρκμενιστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: EPA/ALEXANDER SHCHERBAK / SPUTNIK / KREMLIN POOL

O Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Το φόρουμ πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επετείου της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς της χώρας και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Χαλίτ Γιερεμπακάν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Οδοντίατροι: Προειδοποίηση για παραπλανητικές διαφημίσεις «γρήγορων» οδοντικών εμφυτευμάτων

Λεωφορεία: Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι – Δείτε πότε και ποια είναι τα αιτήματά τους

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 5 μ.μ. περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία των αγροτών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις στις ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:10 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Από την 1η Ιουλίου 2026 ο δασμός 3 ευρώ σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ σε όλα τα μικρά...
15:02 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Financial Times: «Fast-track» ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ έως το 2027 – Τι αναφέρεται σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας

Η Ουκρανία ενδέχεται να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2027, σύμφωνα με προσχ...
13:48 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πάπας Λέων: Στη λίστα της Vogue και των ΝΥΤ με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους για το 2025 – Το καπέλο που τον έκανε fashion icon

Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του ποντίφικα συνήθως συνδέεται με πνευματική καθοδήγηση και όχι μ...
13:33 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τιμοτέ Σαλαμέ: Απάντησε στις φήμες ότι είναι ο ράπερ EsDeeKid

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, απάντησε στις φήμες ότι είναι ο καλλιτέχ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα