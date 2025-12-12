Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας – «Είναι σε σοκ»

Σύνοψη από το

  • Προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια τη Δευτέρα έλαβαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του, κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού επισημαίνει ότι ο εντολέας του δηλώνει αθώος.
  • Μηνύματα και συνομιλίες από κινητά τηλέφωνα «έδεσαν» την υπόθεση, με τον ανιψιό να φέρεται να επικοινωνούσε με τον 22χρονο εκτελεστή και να τον μετέφερε μετά το έγκλημα. Ο επιχειρηματίας φίλος του φέρεται επίσης να συνομιλούσε με τον 22χρονο δίνοντας οδηγίες.
  • Κεντρικό ρόλο στο διπλό φονικό φαίνεται να παίζουν τα οικονομικά συμφέροντα και η τεράστια περιουσία του θύματος, ενώ το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί «με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν» τον συνεργό να διαπράξει τη δολοφονική πράξη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φοινικούντα ανιψιός επιχειρηματίας

Προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 10 το πρωί της Δευτέρας (15/12) ζήτησαν και έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος από αυτόπτης μάρτυρας έγινε κατηγορούμενος, και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης ενός εκ των δύο 22χρονων που συνελήφθησαν για την διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr, η παραμονή των δύο κατηγορούμενων στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας διήρκεσε μια ώρα, με τον δικηγόρο του 33χρονου ανιψιού να επισημαίνει ότι ο εντολέας του δηλώνει αθώος.

Ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού Γιάννης Βέρρας μετέφερε την κακή ψυχολογική κατάσταση του εντολέα του, ενώ τόνισε ότι αναμένει να λάβει τα αντίγραφα της δικογραφίας ώστε να τοποθετηθεί αναλυτικά.

«Είναι σοκαρισμένος, δεν μπορούμε να μπούμε σε μία επικοινωνία που θα είναι βαθύτερη αναφορικά με την θέση της υπεράσπισης πέρα από το ότι δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώος», τόνισε ο δικηγόρος και συμπλήρωσε ότι αναμένουν να μελετήσουν την δικογραφία και κυρίως να εντοπίσουν σύμφωνα με ποια στοιχεία ο εντολέας του κατέστη κατηγορούμενος.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία

Τα μηνύματα και οι συνομιλίες που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα μετά τις άρσεις, έδεσαν την υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Και οι αρχές, που είχαν από τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, βάλει στο κάδρο τον ανιψιό του θύματος, προχώρησαν στη σύλληψή του ως ηθικού αυτουργού.

Μαζί με τον 33χρονο ανιψιό, ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται και ο επιστήθιος φίλος του και επιχειρηματίας από την Αθήνα. Η σχέση του ανιψιού με τον επιχειρηματία αποκαλύφθηκε από ένα τηλεφώνημα που έγινε λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό και από την αρχή οι αστυνομικοί το θεώρησαν ύποπτο.

Ο 33χρονος ανιψιός είχε πέσει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Ήταν όπως ισχυρίστηκε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, γεγονός που είχε προκαλέσει υποψίες. «Άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα», είχε καταθέσει.

Από την πρώτη στιγμή, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού είχε στηρίξει τα λεγόμενα του.

Ο τρίτος επιχειρηματίας ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία φέρεται να βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.

Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν παρών στο σημείο του εγκλήματος, επικοινωνούσε μέσω πακιστανικού αριθμού με τον 22χρονο, ο οποίος από απλός συνεργός θεωρείται πλέον ο εκτελεστής. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν και το πρόσωπο που τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας αμέσως μετά το έγκλημα, όπως μεταδίδει το Star.

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας φίλος του φέρεται να συνομιλούσε την ημέρα του διπλού φονικού με τον 22χρονο, δίνοντάς του οδηγίες, ενώ λίγο μετά φρόντιζε να συνεννοηθεί με τον ανιψιό και την κοπέλα του για το τι θα καταθέσουν.

Στο επίκεντρο η μεγάλη περιουσία και οι καταθέσεις του ανιψιού

Kεντρικό ρόλο στο διπλό φονικό της Φοινικούντας φαίνεται να παίζουν τα οικονομικά συμφέροντα, κυρίως η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ, σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι οι συνεχείς αλλαγές στη διαθήκη του 68χρονου. Σύμφωνα με το Star, υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεχόταν πιέσεις είτε φοβόταν τον ίδιο τον ανιψιό και τις αντιδράσεις του. Σύμφωνα με καταθέσεις, το θύμα φέρεται να είχε χάσει 20.000 ευρώ και είχε υποψιαστεί τον ανιψιό του για τη ζημία.

Στις καταθέσεις του ανιψιού, ο ίδιος αναγνωρίζει στο πρόσωπο ενός 22χρονου τον φερόμενο ως δολοφόνο, ωστόσο η έρευνα της ανάκρισης κατέληξε ότι ο νεαρός δεν ήταν ο εκτελεστής.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για την διπλή δολοφονία

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε τη σύλληψή τους βασιζόμενη σε νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της.

«Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έναν όρο που τον επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί, ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο ανιψιός, με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει, τον οποίο όπως λέει το κατηγορητήριο τον γνώριζαν πολύ καλά και είχαν συνεχείς επαφές μαζί του, τον έπεισαν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δολοφονική πράξη», ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Για τον άνθρωπο που αναζητείται, κατηγορούμενος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, το κατηγορητήριο αναφέρει: «Για το συγκεκριμένο άτομο το κατηγορητήριο λέει ότι τηλεφωνούσε διαρκώς από πακιστανικό τηλέφωνο προς τον αναφερόμενο συνεργό από την προηγούμενη ημέρα που ξεκίνησαν από την Αθήνα, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για τον τρόπο που θα πάνε στην Καλαμάτα, πώς θα κινηθούν, πώς θα στοχεύσουν τα θύματα, πώς θα αποχωρήσουν και πώς θα φύγουν».

«Ως προς τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου αναφέρει δύο πτυχές. Πρώτον, ότι επικοινωνούσε με τον 22χρονο από τις 5/10 μέσω πακιστανικού που χειριζόταν ο ίδιος αλλά και μέσω του συνεργού του, δίνοντας εντολές για το πώς θα προχωρήσουν στη δολοφονική επίθεση. Επιπλέον, στις 6 του μηνός, μετά τη δολοφονία, ήταν σε συνεχείς επαφές με τη σύντροφο του ανιψιού και με τον ανιψιό για το τι ακριβώς θα καταθέσουν σε σχέση με το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Πύλου».

