Ουκρανία: Έπληξε δύο ρωσικά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κασπία – Απελευθέρωσε κοινότητες κοντά στην Κουπιάνσκ

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν επιχείρηση μαζί με ένα τοπικό κίνημα αντίστασης, όπως το αποκάλεσαν, προκειμένου να πλήξουν δύο ρωσικά πλοία που μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κασπία θάλασσα.

Σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram, κατονόμασαν τα δύο πλοία ως το «Συνθέτης Ραχμάνινοφ» και «Άσκαρ-Σαρίντζα» (Askar-Sarydzha) στα οποία είπαν ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για μεταφορά στρατιωτικών φορτίων μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας.

Δεν ανέφεραν πώς έπληξαν τα πλοία και την έκταση τυχόν ζημιών που υπέστησαν αυτά.

Εξάλλου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν από τα ρωσικά στρατεύματα δύο κοινότητες κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, έναν σιδηροδρομικό κόμβο στην περιφέρεια του Χαρκίβ (βορειοανατολική Ουκρανία) που η Ρωσία υποστήριξε ότι κατέλαβε τον Νοέμβριο.

Τα ουκρανικά στρατεύματα «εισέδυσαν μέχρι τον ποταμό Οσκίλ, αποκόπτοντας τις γραμμές εφοδιασμού του εχθρού» και απελευθέρωσαν τα χωριά Κιντρατσίφκα και Ραντκίφκα καθώς και συνοικίες βόρεια του Κουπιάνσκ, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική ταξιαρχία Khartia.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ