Βρετανία: «Η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης», προειδοποιεί ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, Αλ Καρνς, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» και προειδοποίησε πως «η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης».
  • Ο γενικός γραμματέας της ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμαστούν «για μια σύγκρουση» αντίστοιχης κλίμακας με εκείνη «που υπέστησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας», προβλέποντας ότι η Ευρώπη είναι ο «επόμενος στόχος» του Βλαντιμίρ Πούτιν.
  • Η Βρετανία κατέγραψε αύξηση 50% στις ρωσικές απειλές και επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο, με τον Καρνς να τονίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον «πολέμους αναγκαιότητας» και το ΝΑΤΟ να καλεί σε «νοοτροπία πολέμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: «Η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης», προειδοποιεί ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρώπη καλείται να προετοιμαστεί για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι της Γηραίας ηπείρου και της ΝΑΤΟ προειδοποιούν συχνά για μια πιθανή σύγκρουση.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, Αλ Καρνς, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» και προειδοποίησε πως «η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης».

Το μήνυμά του ήρθε καθώς ο γενικός γραμματέας της ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, πρέπει να προετοιμαστούν «για μια σύγκρουση» αντίστοιχης κλίμακας με εκείνη «που υπέστησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Στο Βερολίνο, ο Ρούτε προέβλεψε ότι η Ευρώπη είναι ο «επόμενος στόχος» του Βλαντιμίρ Πούτιν και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε ήδη σε κίνδυνο».

Η αναφορά του στις δύο παγκόσμιες συγκρούσεις ήρθε την ώρα που ο Καρνς, πρώην αξιωματικός των Πεζοναυτών, δήλωσε ότι η Βρετανία κατέγραψε αύξηση 50% στις ρωσικές απειλές και επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο συνολικός αριθμός περιστατικών, αν και απόρρητος, είναι «εκατοντάδες».

Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πλέον «πολέμους επιλογής», αλλά «πολέμους αναγκαιότητας» που θα έχουν υψηλό ανθρώπινο κόστος, υποστήριξε επίσης ο Καρνς, αναφέροντας ως παράδειγμα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κατά την παρουσίαση των Στρατιωτικών Υπηρεσίων Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχουν σκοπό να προστατεύσουν τη Βρετανία από ρωσική κατασκοπεία και κυβερνοαπειλές, ο Καρνς είπε: «Η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης και αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος και πιο αιματηρός από ό,τι έχουμε βιώσει πρόσφατα. Αν κοιτάξετε τις απώλειες του Ηνωμένου Βασιλείου στους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αυτές αντιστοιχούν περίπου σε μια εβδομάδα πολέμου στην Ουκρανία».

«Αν ρωτάτε αν η Βρετανία κατάσταση πολέμου, τότε έχετε δίκιο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι συλλογικά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του υπερτερούν σημαντικά της Ρωσίας. Ενώ η Ουκρανία έχει επιφέρει περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους στις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις του κόσμου».

Ο Ρούτε κάλεσε τα κράτη του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία, να υιοθετήσουν «νοοτροπία πολέμου» και προειδοποίησε ότι πολλές χώρες είναι «σιωπηλά επαναπαυμένες».

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα ποια κράτη εννοούσε.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Politico

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Magic Diabetes Bus: Η χριστουγεννιάτικη διαδρομή πρόληψης για τον διαβήτη επιστρέφει

Ανησυχητική μελέτη: Κοινές παιδικές λοιμώξεις μπορεί να προκαλούν καρκίνο της ουροδόχου κύστης στους ενήλικες

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Αρχίζει η καταβολή 22.160.000 ευρώ – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:02 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά τον σεισμό 6,7 βαθμών – Αίρεται η προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός 6,7 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της βόρειας Ιαπωνίας, έ...
10:40 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Διάσημη influencer βρέθηκε νεκρή στην Ταϊλάνδη – Οι ακραίες πλαστικές επεμβάσεις, τα τατουάζ σε ολόκληρο το σώμα και η «άγρια» εφηβεία της

Η είδηση του θανάτου της διάσημης σταρ των social media, Mary Magdalene, στην Ταϊλάνδη έχει πρ...
09:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Σπάνιο τηλεοπτικό μήνυμα αναμένεται σήμερα από τον μονάρχη – Θα μιλήσει για τη διάγνωσή του με καρκίνο

Σήμερα, ο βασιλιάς Κάρολος θα μεταδώσει ένα προσωπικό μήνυμα σχετικά με τη διάγνωσή του με καρ...
08:55 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Σίντνεϊ Σουίνι: Με ανιχνευτή ψεύδους απάντησε στις φήμες περί αυξητικής στήθους – Δείτε το βίντεο

Η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε ξανά -και με απόλυτη σαφήνεια- στις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα