Βρετανία: «Η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης», προειδοποιεί ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Ευρώπη καλείται να προετοιμαστεί για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι της Γηραίας ηπείρου και της ΝΑΤΟ προειδοποιούν συχνά για μια πιθανή σύγκρουση.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, Αλ Καρνς, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» και προειδοποίησε πως «η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης».

Το μήνυμά του ήρθε καθώς ο γενικός γραμματέας της ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, πρέπει να προετοιμαστούν «για μια σύγκρουση» αντίστοιχης κλίμακας με εκείνη «που υπέστησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Στο Βερολίνο, ο Ρούτε προέβλεψε ότι η Ευρώπη είναι ο «επόμενος στόχος» του Βλαντιμίρ Πούτιν και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε ήδη σε κίνδυνο».

Η αναφορά του στις δύο παγκόσμιες συγκρούσεις ήρθε την ώρα που ο Καρνς, πρώην αξιωματικός των Πεζοναυτών, δήλωσε ότι η Βρετανία κατέγραψε αύξηση 50% στις ρωσικές απειλές και επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο συνολικός αριθμός περιστατικών, αν και απόρρητος, είναι «εκατοντάδες».

Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πλέον «πολέμους επιλογής», αλλά «πολέμους αναγκαιότητας» που θα έχουν υψηλό ανθρώπινο κόστος, υποστήριξε επίσης ο Καρνς, αναφέροντας ως παράδειγμα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κατά την παρουσίαση των Στρατιωτικών Υπηρεσίων Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχουν σκοπό να προστατεύσουν τη Βρετανία από ρωσική κατασκοπεία και κυβερνοαπειλές, ο Καρνς είπε: «Η σκιά του πολέμου χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης και αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος και πιο αιματηρός από ό,τι έχουμε βιώσει πρόσφατα. Αν κοιτάξετε τις απώλειες του Ηνωμένου Βασιλείου στους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αυτές αντιστοιχούν περίπου σε μια εβδομάδα πολέμου στην Ουκρανία».

«Αν ρωτάτε αν η Βρετανία κατάσταση πολέμου, τότε έχετε δίκιο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι συλλογικά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του υπερτερούν σημαντικά της Ρωσίας. Ενώ η Ουκρανία έχει επιφέρει περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους στις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις του κόσμου».

Ο Ρούτε κάλεσε τα κράτη του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία, να υιοθετήσουν «νοοτροπία πολέμου» και προειδοποίησε ότι πολλές χώρες είναι «σιωπηλά επαναπαυμένες».

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα ποια κράτη εννοούσε.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Politico