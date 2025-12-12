ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

  • Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου 2025, «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ».
  • Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί από τους αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Η ΑΔΕΔΥ υπογραμμίζει στην ανακοίνωση: «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Απεργία

Η ΑΔΕΔΥ, μέσω ανακοίνωσής της, γνωστοποίησε ότι το 39ο Συνέδριό της αποφάσισε ότι η 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία θα πραγματοποηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2025, «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ».

Παράλληλα, το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί από τους αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση.

