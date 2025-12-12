Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή εξοργίζεται με μια πρωτοβουλία του Οδυσσέα – Όλες οι εξελίξεις

Σύνοψη από το

  • Το χτύπημα στην Αρετή προκαλεί αναστάτωση σε όλους, αναγκάζοντας τον Οδυσσέα να αφήσει πίσω του τις όποιες διαφορές με τον Σταύρο και να έρθουν πιο κοντά από ποτέ.
  • Ο γάμος της Άσπας και του Σάββα καταρρέει μπροστά στα μάτια της οικογένειας Νταγιάννου, μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Σάββα με τη Μίνα.
  • Η Αρετή εξοργίζεται με μια πρωτοβουλία του Οδυσσέα που την αφορά, χωρίς να την ενημερώσει, ενώ κατά την επιστροφή της από την Καστοριά την περιμένει μια αναπάντεχη έκπληξη.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή εξοργίζεται με μια πρωτοβουλία του Οδυσσέα – Όλες οι εξελίξεις

Οι εξελίξεις γίνονται καταιγιστικές και αλλάζουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», Κυριακή 14 με Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Το χτύπημα στην Αρετή προκαλεί αναστάτωση σε όλους, αναγκάζοντας τον Οδυσσέα να αφήσει πίσω του τις όποιες διαφορές με τον Σταύρο.

Ο γάμος της Άσπας και του Σάββα καταρρέει μπροστά στα μάτια της οικογένειας Νταγιάννου που παρακολουθεί άπραγη.

Η Αρετή εξοργίζεται με μια πρωτοβουλία του Οδυσσέα. Όταν όμως επιστρέψει από την Καστοριά, την περιμένει μια μεγάλη έκπληξη… 

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 14 με Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: 

Επεισόδιο 22 (Κυριακή 14 Δεκεμβρίου)

Το χτύπημα στην Αρετή τρομοκρατεί τους πάντες και κάνει τον Οδυσσέα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Κι ενώ η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, η Ελένη φαίνεται πως γίνεται ο επόμενος στόχος.

Ο Οδυσσέας, σε συνεργασία με τον Σταύρο,  προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, φέρνοντας την Αρετή και την οικογένεια της στο εξοχικό του, την ίδια ώρα που η Μιρέλλα με τον Πωλ παραδίδονται σε μια δυνατή έλξη.

Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αισιοδοξία, καθώς η Άσπα δείχνει να συνέρχεται και να ξαναβρίσκει τον εαυτό της, μέχρι που μια αποκάλυψη φέρνει τα πάνω-κάτω. Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πιο κοντά παρά ποτέ, ενώ ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια, που θα τον λυγίσει.

Επεισόδιο 23 (Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου)

Ο αστυνόμος κάνει μία ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα, ενώ η Κατερίνη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προκειμένου να μάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Οδυσσέας.

Η Άσπα βρίσκει στο laptop του Άλκη τη φωτογραφία που φιλιούνται ο Σάββας με την Μίνα και η οικογένεια Νταγιάννου παρακολουθεί τον γάμο τους να διαλύεται μπροστά στα μάτια τους.

Η Κατερίνη μένει άναυδη, όταν ο Οδυσσέας τής αποκαλύπτει  ότι σκοπεύει να παντρευτεί την Αρετή και ο Πωλ αποφασίζει να προσλάβει τη Μιρέλλα στην εταιρεία. Η  Αρετή θυμώνει άσχημα με τον Οδυσσέα, όταν μαθαίνει για μία ενέργειά του που την αφορά, χωρίς να την ενημερώσει.

Επεισόδιο 24 (Τρίτη 16 Δεκεμβρίου)

Η Αρετή εξοργίζεται με την πρωτοβουλία του Οδυσσέα να την παρακάμψει και να αγνοήσει την επιθυμία της, καβγαδίζουν και εκείνη απομακρύνεται από κοντά του.

Ο Οδυσσέας δηλώνει στη μητέρα του ότι αγαπά την Αρετή και θα την παντρευτεί, κάτι που η Κατερίνη δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα και κάνει τα πάντα για να τον εμποδίσει.

Το σπίτι του Νταγιάννου είναι ένα καζάνι που βράζει μετά την αποκάλυψη ότι ο Σάββας διατηρεί παράνομη εξωσυζυγική σχέση, με την Άσπα να βρίσκεται εκτός εαυτού.

Ο Σάββας, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, και να εγκατασταθεί στη Μίνα. Η Ελένη κι ο Σταύρος εκπλήσσονται από την πρόσληψη της Μιρέλλας στην ERGAN από τον Πωλ, ενώ η  Αρετή ειδοποιείται για την αρρώστια της θείας της και φεύγει εσπευσμένα για την Καστοριά.

Όταν επιστρέφει, την περιμένει μια αναπάντεχη έκπληξη.

