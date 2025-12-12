Τσουκαλάς: Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος που έσπειρε η Χρυσή Αυγή

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε στο Εφετείο στη δίκη της Χρυσής Αυγής: “Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος το οποίο έσπειρε η Χρυσή Αυγή”.
  • Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος σημείωσε ότι “το ΠΑΣΟΚ, από την αρχή, τήρησε έναν συνεπή αγώνα και με πρωτοβουλίες νομοθετικές για να μην επαναληφθεί η συμμετοχή ενός τέτοιου επικίνδυνου κόμματος στη δημοκρατία”.
  • Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «η δημοκρατία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση» και ευχήθηκε «να απονεμηθεί δικαιοσύνη, να μην υπάρχει ατιμωρησία και να μην έχουμε ξανά την επανάληψη τέτοιων φασιστικών φαινομένων επικίνδυνων για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή».
«Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες, τη βία, την τρομοκρατία. Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος το οποίο έσπειρε η Χρυσή Αυγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς, στο Εφετείο στη δική της Χρυσή Αυγή.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ, από την αρχή, τήρησε έναν συνεπή αγώνα και με πρωτοβουλίες νομοθετικές για να μην επαναληφθεί η συμμετοχή ενός τέτοιου επικίνδυνου κόμματος στη δημοκρατία».

Όπως τόνισε, «η δημοκρατία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση, είναι θέμα μόνιμου αγώνα. Και η καρδιά της δημοκρατίας είναι η δικαιοσύνη και η απονομή της».

«Ευχόμαστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη, να μην υπάρχει ατιμωρησία και να μην έχουμε ξανά την επανάληψη τέτοιων φασιστικών φαινομένων επικίνδυνων για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

14:50 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

