Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό» – Τι είπε στην κατάθεσή της

Στο Τμήμα Εργατικών και Περιουσιακών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίστηκε η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με την απομάκρυνσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού.

της Άννας Κανδύλη

Η κ. Τυχεροπούλου, που υπήρξε βασική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα για τις αγροτικές ενισχύσεις, διεκδικεί την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης, την καταβολή 8.000 ευρώ ως αναδρομική μισθολογική διαφορά και 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Στην αγωγή της υποστηρίζει ότι η καθαίρεσή της συνιστούσε βλαπτική μεταβολή των εργασιακών της όρων και αποτέλεσμα στοχοποίησης.

«Όλα τα άσχημα στον οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε έναν υπάλληλο που ευσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό», ανέφερε στην κατάθεσή της η ενάγουσα, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνσή της ήταν προϊόν πιέσεων και εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Η κ. Τυχεροπούλου έχει « δεχθεί λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γεγονότα που ακολούθησαν της καθαίρεσής της, σχετίζονται άμεσα με την καταχρηστικότητα αυτής, ήταν καθοδηγούμενη απόφαση από ένα ολόκληρο σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μπαμπασίδης μιλάει στο τηλέφωνο με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ» για πειθαρχικά στην Τυχεροπούλου….. Ενώ ο κ. Σαλάτας έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια να λέει πόσο εγκληματίας είναι και η κ. Τυχεροπούλου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της ενάγουσας, Αντώνης Βαγιάνος.

Υπέρ της κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «εκδικητική απομάκρυνση». Όπως υποστήριξε, η πρώην διευθύντρια στοχοποιήθηκε λόγω των πολυάριθμων υποθέσεων παράνομων ενισχύσεων που είχε διαβιβάσει σε εισαγγελικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Από την πλευρά του Οργανισμού, κατέθεσε ο νυν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Χαράλαμπος Παναγόπουλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επί των ημερών της ενάγουσας παρουσιάστηκαν προβλήματα στον έλεγχο πληρωμών, λάθη σε διαδικασίες και παρακάμψεις ελεγκτών. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα ζητήματα αυτά οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε καθεστώς στενότερης επιτήρησης.

Ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι ελεγκτές παραιτήθηκαν επικαλούμενοι παραγκωνισμό του έργου τους, ενώ απέδωσε στην πρώην διευθύντρια καθυστερήσεις σε κρίσιμες διαδικασίες ελέγχου μεγάλου ύψους.

Η υπόθεση έχει ήδη απασχολήσει το Πρωτοδικείο και στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου. Η απόφαση για την κύρια αγωγή αναμένεται τους επόμενους μήνες.