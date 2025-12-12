Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό» – Τι είπε στην κατάθεσή της

Σύνοψη από το

  • Στο Πρωτοδικείο Αθηνών συνεχίστηκε η δικαστική διαμάχη της Παρασκευής Τυχεροπούλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου να διεκδικεί επανατοποθέτηση και αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι η καθαίρεσή της ήταν «βλαπτική μεταβολή των εργασιακών της όρων και αποτέλεσμα στοχοποίησης».
  • Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε ότι «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό», υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνσή της ήταν προϊόν πιέσεων λόγω της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για «εκδικητική απομάκρυνση».
  • Από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νυν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Χαράλαμπος Παναγόπουλος, ισχυρίστηκε ότι επί των ημερών της ενάγουσας παρουσιάστηκαν «προβλήματα στον έλεγχο πληρωμών, λάθη σε διαδικασίες και παρακάμψεις ελεγκτών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Τυχεροπούλου

Στο Τμήμα Εργατικών και Περιουσιακών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίστηκε η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με την απομάκρυνσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού.

της Άννας Κανδύλη

Η κ. Τυχεροπούλου, που υπήρξε βασική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα για τις αγροτικές ενισχύσεις, διεκδικεί την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης, την καταβολή 8.000 ευρώ ως αναδρομική μισθολογική διαφορά και 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Στην αγωγή της υποστηρίζει ότι η καθαίρεσή της συνιστούσε βλαπτική μεταβολή των εργασιακών της όρων και αποτέλεσμα στοχοποίησης.

«Όλα τα άσχημα στον οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε έναν υπάλληλο που ευσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό», ανέφερε στην κατάθεσή της η ενάγουσα, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνσή της ήταν προϊόν πιέσεων και εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Η κ. Τυχεροπούλου έχει « δεχθεί λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γεγονότα που ακολούθησαν της καθαίρεσής της, σχετίζονται άμεσα με την καταχρηστικότητα αυτής, ήταν καθοδηγούμενη απόφαση από ένα ολόκληρο σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μπαμπασίδης μιλάει στο τηλέφωνο με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ» για πειθαρχικά στην Τυχεροπούλου….. Ενώ ο κ. Σαλάτας έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια να λέει πόσο εγκληματίας είναι και η κ. Τυχεροπούλου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της ενάγουσας, Αντώνης Βαγιάνος.

Υπέρ της κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «εκδικητική απομάκρυνση». Όπως υποστήριξε, η πρώην διευθύντρια στοχοποιήθηκε λόγω των πολυάριθμων υποθέσεων παράνομων ενισχύσεων που είχε διαβιβάσει σε εισαγγελικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Από την πλευρά του Οργανισμού, κατέθεσε ο νυν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Χαράλαμπος Παναγόπουλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επί των ημερών της ενάγουσας παρουσιάστηκαν προβλήματα στον έλεγχο πληρωμών, λάθη σε διαδικασίες και παρακάμψεις ελεγκτών. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα ζητήματα αυτά οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε καθεστώς στενότερης επιτήρησης.

Ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι ελεγκτές παραιτήθηκαν επικαλούμενοι παραγκωνισμό του έργου τους, ενώ απέδωσε στην πρώην διευθύντρια καθυστερήσεις σε κρίσιμες διαδικασίες ελέγχου μεγάλου ύψους.

Η υπόθεση έχει ήδη απασχολήσει το Πρωτοδικείο και στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου. Η απόφαση για την κύρια αγωγή αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Παίρνετε στατίνες, αντιπηκτικά ή αντιδιαβητικά; Τι πρέπει να γνωρίζετε αν τρώτε κανέλα

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιστραφούν τα χρήματα

Καταστήματα: Ανοιχτά την Κυριακή – Ποια δεν θα λειτουργήσουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:22 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του – Ποιοι είναι οι συλληφθέντες για τις απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, ένας λογιστής και η σύζυγός του, δικηγόρος, φέροντα...
13:53 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου – Πότε σταματούν τα δρομολόγια

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία. Πιο ...
13:23 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε» – Η πρώτη αντίδραση αγροτών στο κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα

Μία πρώτη απάντηση στο κάλεσμα που έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για συνάντηση το...
12:57 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε από ταράτσα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στο κέντρο της Λάρισας, όταν ένας άνδρας έ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα