Σκάνδαλο στην Τουρκία: Συνελήφθη ο διευθυντής ειδήσεων του Habertürk TV – «Χυδαία πάρτι» με όργια και ναρκωτικά

Ο διευθυντής ειδήσεων του Habertürk TV, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής έρευνας των τουρκικών αρχών για υπόθεση ναρκωτικών, καθώς συνελήφθη και απομακρύνθηκε άμεσα από το κανάλι.

Ο Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά που διεξάγει η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, αρνήθηκε τις κατηγορίες σε γραπτή δήλωσή του που εκδόθηκε μέσω των δικηγόρων του, ενώ στο φως έρχονται νέες καταγγελίες εις βάρος του από πρώην συνεργάτιδά του.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με το Euronews Turkey, οι τηλεοπτικές παρουσιάστριες Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet και Hande Sarıoğlu είχαν προηγουμένως τεθεί υπό κράτηση.

Μετά την κράτησή του, ο Ερσόι απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθυντή ειδήσεων του Habertürk TV. Σε ανακοίνωσή του, το κανάλι ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη «για το καλό της εν εξελίξει έρευνας».

Γεννημένος το 1985 στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερσόι εργάστηκε ως ρεπόρτερ και διευθυντής στο δίκτυο TRT, πριν ξεκινήσει να παρουσιάζει εκπομπές στο Habertürk. Πριν από την απομάκρυνσή του, παρουσίαζε το κεντρικό βραδινό δελτίο του καναλιού.

Ναρκωτικά, όργια και «οφέλη»

Ο Ερσόι και οι ύποπτοι Μουσταφά Μανάζ, Ουφούκ Τετίκ και Εμπρού Γκιουλάν, που κατηγορούνται πως «ενεργούσαν μαζί του σε σκέψη και δράση», συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της «διευκόλυνσης χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της σύστασης οργάνωσης για τη διάπραξη εγκλημάτων», αναφέρει η τουρκική έκδοση του BBC.

Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Εισαγγελίας προς το Δικαστήριο, στο οποίο ζητείται η σύλληψη του Ερσόι και των τριών άλλων υπόπτων, αναφέρεται ότι «οι ύποπτοι παρείχαν χώρο και μέσα για τη χρήση ναρκωτικών στις κατοικίες τους» και ότι «παρείχαν ναρκωτικά σε γυναίκες που έρχονταν στο σπίτι».

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι «μετά τη χρήση ναρκωτικών, περισσότερα από δύο άτομα είχαν σεξουαλική επαφή μαζί και ο ύποπτος διευκόλυνε σχέσεις μεταξύ γυναικών και ατόμων του κύκλου του, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα επαγγελματικά και οικονομικά οφέλη για τον ίδιο και τους συνεργάτες του».

«Με κατέστρεψαν σε 15 λεπτά»

Ο δημοσιογράφος Ισμαΐλ Σαϊμάζ δημοσίευσε στις 12 Δεκεμβρίου γραπτή δήλωση που έκανε ο Ερσόι μέσω των δικηγόρων του.

Στη δήλωση αυτή ο Ερσόι αναφέρει: «Η απόφαση εναντίον μου ελήφθη υπό τη σκιά ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών από μυστικό μάρτυρα, χωρίς καμία νομική βάση και τροφοδοτούμενη από προσωπική έχθρα».

Ο Ερσόι δήλωσε ακόμη στο δικαστήριο ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι «ντροπιαστικές» και «άθλιες δηλώσεις».

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το BBC Turk, ο Ερσόι φέρεται να είπε: «Μου έκαναν τέτοιες ερωτήσεις στην εισαγγελία που ένιωσα σαν να φόρτωναν πάνω μου όλη την ανηθικότητα της χώρας».

Το ίδιο έγγραφο τον παραθέτει να λέει: «Κατέστρεψαν τη φήμη που έχτισα σε 15 χρόνια μέσα σε 15 λεπτά».

«Δεν έχω διαπράξει καμία διαφθορά, οι φίλοι μου είναι γνωστοί, και σε αυτό το σημείο κάποια άτομα έχουν υποκινηθεί εναντίον μου για να διαδώσουν συκοφαντίες», πρόσθεσε ο Ερσόι.

Στη δήλωσή του αναφέρεται επίσης ότι «οι φίλοι του» συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα «με βάση την κατάθεση ενός μυστικού μάρτυρα χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο».

Στην κατάθεσή του στην εισαγγελία, ο Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι είπε: «Απορρίπτω απολύτως τις δηλώσεις και τους ισχυρισμούς εις βάρος μου».

Ο Ερσόι τόνισε ότι δεν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών στη ζωή του. Αναφερόμενος σε ένα τροχαίο ατύχημα που είχε στην Κωνσταντινούπολη το 2021, δήλωσε: «Δεν ήμουν υπό την επήρεια ναρκωτικών στο ατύχημα που είχα στη γέφυρα. Υπάρχει σχετική αστυνομική αναφορά».

Για τις κατηγορίες περί σεξουαλικών επαφών, ο Ερσόι ανέφερε: «Όλες οι κατηγορίες περί ομαδικού σεξ είναι ψευδείς».

«Οι ισχυρισμοί ότι παρήγγειλα ναρκωτικά χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα των φίλων μου είναι ψευδείς», δήλωσε επίσης.

Ο Ερσόι υποστήριξε ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί με αυτούς που του αποδίδονται είχαν διατυπωθεί σε ορισμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι είχε καταθέσει μήνυση εναντίον αυτών των λογαριασμών τον Οκτώβριο.

Καταγγελίες από πρώην συνεργάτιδες

Ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στις 3 Οκτωβρίου από λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ με την ονομασία «Habertürk Employees» ανέφερε: «Η προηγούμενη διοίκηση έκανε τα στραβά μάτια στις ενέργειες του Ερσόι, ο οποίος μετέτρεπε τις γυναίκες με τις οποίες εμπλεκόταν σε τηλεοπτικές περσόνες και στα χυδαία πάρτι στα οποία συμμετείχαν αυτές οι γυναίκες. Εκμεταλλευόμενος το κενό που δημιουργήθηκε από την αλλαγή στη διοίκηση, ο Ερσόι συνεχίζει αυτό ακόμη πιο διεστραμμένα».

Παράλληλα, ιδιαίτερη δημοσιότητα έχουν λάβει στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα οι καταγγελίες που αφορούν την πρώην παρουσιάστρια και πρόσωπο του καναλιού, Νουρ Κεσκέρ.

Μετά τη ραγδαία διάδοση ισχυρισμών ότι η Κεσκέρ είχε παρενοχληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της στο κανάλι, η ίδια εξέδωσε ανακοίνωση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Αναγκάστηκα να παραιτηθώ στο σημείο που θεωρούσα ότι βρισκόμουν στην κορύφωση της καριέρας μου. Στο τέλος είπα “μάλλον δεν θα γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα” και έφυγα από τη χώρα. Άλλαξα ήπειρο εξαιτίας αυτού του άνδρα».

«Όλοι ρωτούν γιατί παρέμεινα σιωπηλή μέχρι τώρα. Πρώτον, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Πρώτα απ’ όλα, ποτέ δεν ένιωσα ασφαλής. Ήταν ένας σκοτεινός, μοχθηρός άνδρας που, ό,τι κι αν έκανε, ποτέ δεν την πλήρωνε», συνέχισε η Κεσκέρ.

«Δεύτερον, ήμουν παντρεμένη τότε. Είχα μια οικογένεια και έναν σύζυγο να προστατεύσω. Ήταν αδύνατον να μιλήσω σε οποιονδήποτε για αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Τώρα, ας περάσουμε στο τι συνέβη. Υπήρξε μια μακρά περίοδος παρενόχλησης. Μόλις διορίστηκα αρχισυντάκτρια, άρχισε να με απειλεί ότι θα με βγάλει από τον αέρα. Τελικά, είπε: “Ή αυτό θα γίνει, ή θα καθίσεις σε ένα γραφείο και θα γράφεις ειδήσεις”, οπότε παραιτήθηκα και έφυγα από το κανάλι. Αν ήξερα ότι θα μου έλεγε εκείνη την ημέρα κάτι τέτοιο, σίγουρα θα έμπαινα σε εκείνο το δωμάτιο με το τηλέφωνο να γράφει».

«Μετά, έλεγα σε όλους: “Μου ζήτησε να γίνω αρχισυντάκτρια και αρνήθηκα. Γι’ αυτό παραιτήθηκα”. Όταν το θέμα έγινε ευρύτερα γνωστό, άρχισα σταδιακά να μιλάω γι’ αυτό στον στενό μου κύκλο», είπε.

Και κατέληξε με ακόμη μια καταγγελία: «Μήπως είναι ο διευθυντής ειδήσεων που έστειλε μήνυμα στις 5 το πρωί λέγοντας: “Έχουν κρύψει τη σιλουέτα σου πίσω από το τραπέζι, πες στον σκηνοθέτη να πας μπροστά από την LED οθόνη”; Το γράφω με ντροπή, γιατί εκείνος δεν ντράπηκε. Φορούσα φούστα όταν έστειλε εκείνο το μήνυμα. Γι’ αυτό ήθελε να πάω μπροστά από την LED οθόνη».