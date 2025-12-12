Τζέιμι Λι Κέρτις: «Βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου»

Σύνοψη από το

  • Η Τζέιμι Λι Κέρτις, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ella McCay» στο Λος Άντζελες, αναγνώρισε ότι η λαμπερή της καριέρα πλησιάζει στο τέλος της και έριξε φως στα σχέδιά της να αποσυρθεί. Η αποχώρησή της από την υποκριτική είναι μια συνειδητή επιλογή που θα υλοποιηθεί όταν σταματήσουν να έρχονται προτάσεις για δουλειά.
  • Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι «βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου, σε μια πιο μικρή κλίμακα», αναφερόμενη στο παράδειγμα των γονέων της που δυσκολεύονταν να βρουν ευκαιρίες στην υποκριτική καθώς μεγάλωναν.
  • «Θα αποχωρήσω πριν σταματήσετε να μου λέτε: ‘Έλα εδώ, Τζέιμι’», παραδέχτηκε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, τονίζοντας ότι θέλει να φύγει πριν σταματήσουν να την καλούν, αποφεύγοντας την ταπείνωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου»
Φωτογραφία: AP

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις σε δηλώσεις της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Ella McCay» στο Λος ‘Αντζελες, έριξε φως στα σχέδιά της να αποσυρθεί αναγνωρίζοντας ότι η λαμπερή της καριέρα στο Χόλιγουντ πλησιάζει στο τέλος της.

Η διάσημη ηθοποιός τόνισε ότι η αποχώρησή της από την υποκριτική δεν είναι απλώς μια σκέψη, αλλά μια συνειδητή επιλογή που θα υλοποιηθεί όταν σταματήσουν να έρχονται προτάσεις για δουλειά.

«Έχω σταματήσει να δηλώνω ότι αποσύρομαι. Αλλά φυσικά, θα αποσυρθώ κάποια στιγμή», δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Today» και στον Γουίλι Γκάιστ όπου είχε πει ότι «κατά πάσα πιθανότητα έχει δηλώσει τέσσερις φορές ότι αποσύρεται» κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η ηθοποιός έσπευσε να διευκρινίσει το πλαίσιο της δήλωσής της, το οποίο, όπως είπε, παρέλειψε ο δημοσιογράφος.

«Αυτό που δεν χρησιμοποίησε ο Γκάιστ ήταν το παράδειγμα που έδινα για τους γονείς μου. Το πλαίσιο αυτής της δήλωσης ήταν ότι παρακολουθούσα τους γονείς μου, οι οποίοι λάτρευαν αυτήν τη βιομηχανία και ήταν τεράστιοι αστέρες στην εποχή τους. Εγώ βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου, σε μια πιο μικρή κλίμακα», εξήγησε.

Σημειώνεται ότι η Τζέιμι Λι Κέρτις η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη σε ηλικία 19 ετών είναι κόρη των ηθοποιών Τζάνετ Λι και Τόνι Κέρτις. Η μητέρα της πέθανε το 2004 σε ηλικία 77 ετών, ενώ ο πατέρας της το 2010 σε ηλικία 85 ετών.

Τους τελευταίους μήνες η σταρ του «Freakier Friday» έχει μιλήσει για την εμπειρία της παρακολουθώντας τους γονείς της να αναζητούν με δυσκολία ευκαιρίες στην υποκριτική, καθώς μεγάλωναν. Ωστόσο στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να βιώσει την ίδια κατάσταση.

«Ο λόγος για τον οποίο μίλησα ότι θα αποχωρήσω είναι ότι θα φύγω πριν σταματήσετε να με καλείτε. Αυτό είναι το θέμα. Θα αποχωρήσω πριν σταματήσετε να μου λέτε: ‘Έλα εδώ, Τζέιμι’», παραδέχτηκε.

«Και [θα το κάνω] επειδή είναι πολύ ταπεινωτικό για μένα. Μεγάλωσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και γι’ αυτό θέλω να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που μου δίνονται έχοντας όμως πάντα το ένα πόδι έξω από την πόρτα», κατέληξε.

Η νέα της ταινία με τίτλο «Ella McCay», κάνει πρεμιέρα σήμερα στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Οδοντίατροι: Προειδοποίηση για παραπλανητικές διαφημίσεις «γρήγορων» οδοντικών εμφυτευμάτων

Λεωφορεία: Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι – Δείτε πότε και ποια είναι τα αιτήματά τους

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 5 μ.μ. περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία των αγροτών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις στις ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:52 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Σε πρώτη προβολή στο Θέατρο Παλλάς η συναυλία του στο Royal Albert Hall

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει σε πρώτη προβολή, την εμβληματική και sold out συναυλία του...
12:19 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Φόνσου για Σαπουντζάκη: «Είναι λογικό στην ηλικία της, να έχει αρρωστήσει και λίγο – Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε και σηκώνεται»

Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την πρόσφατη εμφάνισή της σε αμαξίδιο μιλώντ...
11:54 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Εβίτα Σερέτη: «Είχα τρομερό πονοκέφαλο και ο Γονίδης με άγγιξε στο μέτωπο, προσευχήθηκε και μου πέρασε»

Η Εβίτα Σερέτη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν από την ...
11:09 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Light: «Αλλάζω πάνες, ξέρω όλα τα φάρμακα για τους κολικούς» – Τα τρυφερά λόγια για τον γιο του και η απάντηση για το εάν θα γίνει γάμος και βάπτιση μαζί

Με τρυφερά λόγια μίλησε για τον γιο του ο τράπερ Light στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα