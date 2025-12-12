Δίκη Χρυσής Αυγής: Τη Δευτέρα συνεχίζεται η αγόρευση της εισαγγελέως – Τι είπε για τον Μιχαλολιάκο

  • Την Δευτέρα θα συνεχιστεί η αγόρευση της εισαγγελέως Κυριακής Στεφανάτου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
  • Η κ. Στεφανάτου επικεντρώθηκε στη συστηματική και οργανωμένη βία της οργάνωσης από τη δεκαετία του 1990.
  • Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Δ. Κουσουρή και τη συνέκρινε με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τονίζοντας ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος γνώριζε πως οι ενέργειες της Χρυσής Αυγής υπάγονταν στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης.
Δίκη Χρυσής Αυγής: Τη Δευτέρα συνεχίζεται η αγόρευση της εισαγγελέως – Τι είπε για τον Μιχαλολιάκο

Την Δευτέρα θα συνεχιστεί η αγόρευση της εισαγγελέως Κυριακής Στεφανάτου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Της Άννας Κανδύλη 

Σήμερα η κ. Στεφανάτου επικεντρώθηκε στη συστηματική και οργανωμένη βία της οργάνωσης από τη δεκαετία του 1990.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Δ. Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την οποία καταδικάστηκε το τότε «πρωτοπαλίκαρο» της Χρυσής Αυγής, με το ψευδώνυμο «Περίανδρος». Στη συνέχεια, η κ. Στεφανάτου συνέκρινε το περιστατικό αυτό με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υπογραμμίζοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες ισχυρίζονταν ότι ήταν «θύματα πολιτικής δίωξης».

Η εισαγγελέας τόνισε, επίσης, ότι τα εγκλήματα έγιναν μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες και χωρίς καμία αλληλεπίδραση με τα θύματα, ενώ επισήμανε ότι ο ηγέτης της Χρυσής Αυγής, Νικόλαος Μιχαλολιάκος, γνώριζε εξαρχής ότι οι ενέργειες της οργάνωσης υπάγονται στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης, ακόμα και πριν από την εκ νέου ποινική θεσμοθέτηση του αδικήματος το 2004.

16:25 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

