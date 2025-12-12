Financial Times: «Fast-track» ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ έως το 2027 – Τι αναφέρεται σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας

Η Ουκρανία ενδέχεται να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2027, σύμφωνα με προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου που συζητείται σε διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μια εξέλιξη που θα αλλάξει ριζικά τη διαδικασία ένταξης στο μπλοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, το προσχέδιο προβλέπει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα γίνει έως την 1η Ιανουαρίου 2027, παρόλο που το Κίεβο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης που απαιτούνται.

Πηγές που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου υπογραμμίζουν ότι αυτή η ταχεία διαδικασία (fast-track) θα ανατρέψει την «με βάση τα επιτεύγματα» προσέγγιση της ΕΕ και θα αναγκάσει τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής πρόσβασης σε κονδύλια, δικαιώματα ψήφου και διάφορα οφέλη όπως η κοινή αγροτική πολιτική.

Χωρίς δυνατότητα άσκησης βέτο

Σύμφωνα με αξιωματούχους που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, η συμπερίληψή της σε μια ειρηνευτική συμφωνία θα καθιστούσε την ένταξη ένα τετελεσμένο γεγονός για το Κίεβο, καθώς οι Βρυξέλλες δεν θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη διαδικασία χωρίς να υπονομεύσουν την ειρήνη.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ σημαίνει επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ζητήσει από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος μέχρι τώρα καθυστερεί τη διαδικασία ένταξης, να αποσύρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.

Ζελένσκι: Η ένταξη στην ΕΕ εξαρτάται και από τις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη ότι ο ίδιος και η ομάδα των διαπραγματευτών του «διαμόρφωσαν την προσέγγισή μας σε ορισμένα σημεία με βάση το γεγονός ότι η Ουκρανία στο μέλλον θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους – και στην πραγματικότητα και από τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «αν συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία που να καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως μέρη αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορέσει να μπλοκαριστεί από άλλους στην Ευρώπη που έχουν υπό την επιρροή τους».

«Οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά απαραίτητοι στις συνομιλίες, και είναι καλό που συμμετέχουν», κατέληξε.

Υποψηφιότητα και «δοκιμαστική περίοδος»

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ λίγο μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, και της απονεμήθηκε καθεστώς επίσημου υποψηφίου τέσσερις μήνες αργότερα.

Η αρμόδια επίτροπος για τη διεύρυνση της ΕΕ, Μάρτα Κος, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα στους Financial Times ότι τα νέα κράτη μέλη θα μπορούσαν να τεθούν σε «δοκιμαστική περίοδο» για λίγα χρόνια και να εξαιρεθούν από το μπλοκ σε περίπτωση υποχώρησης της δημοκρατίας, προκειμένου να μειωθούν οι ανησυχίες για την επίδραση των νέων μελών.

Το ενδεχόμενο η πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ έως το 2027 να περιληφθεί σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας έγινε πρώτο γνωστό από το ουκρανικό Mirror of the Week την Πέμπτη.

Νέες συνομιλίες με ελπίδα τη συμφωνία

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ κοντά» με τη Ρωσία και την Ουκρανία «για να έχουμε συμφωνία».

Σημείωσε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα παραστούν σε συνάντηση το Σαββατοκύριακο, που θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία, όπου Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα εξετάσουν τα πιο επίμαχα σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι η συμφωνία «έχει γίνει λίγο περίπλοκη, γιατί μοιράζεις τη γη με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, μοιάζει με μια σύνθετη υπόθεση ακινήτων επί χίλια».

Η Ρωσία δεν έχει δείξει ότι θα αποδεχτεί οποιοδήποτε σχέδιο που αποκλίνει από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της για τη λήξη του πολέμου.

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη δει τα πιο πρόσφατα προσχέδια του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ με τη συνεισφορά της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους, «όταν τα δούμε, αισθάνομαι ότι δεν θα μας αρέσουν πολλά από αυτά».

Ο Ουσακόφ απέρριψε επίσης την πρόταση να μετατραπεί η εμπόλεμη περιοχή του Ντονμπάς σε «ελεύθερη οικονομική ζώνη», μια ιδέα που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, ακόμη και αν η Ουκρανία αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή που ελέγχει.