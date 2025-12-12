ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον «Φραπέ» και το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική

Σύνοψη από το

  • Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας έδωσε εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τη στάση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «φραπέ», ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο Γ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις των βουλευτών επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, ενώ η έρευνα θα διερευνήσει αν έχει τελέσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
  • Σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης, θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Γιώργος Ξυλούρης- Φραπές

Εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί η στάση του Γιώργου Ξυλούρη του επονομαζόμενου και «φραπέ», ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, όπου κλήθηκε ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας.

Της Άννας Κανδύλη 

Ο Γ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις των βουλευτών επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής παρόλο, που δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, που διατάχθηκε αμέσως μόλις η Βουλή διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα, θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, βάσει της παραγγελίας, θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.

Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Επιπλέον, καλείται ως ύποπτος για απείθεια στο πλαίσιο άλλης προκαταρκτικής έρευνας που είχε ξεκινήσει επειδή την προηγούμενη φορά που είχε κληθεί στην Εξεταστική δεν εμφανίστηκε καθόλου.

