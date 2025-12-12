Το σόι σου: Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ

  • Ο Σάββας δυσκολεύεται να δεχθεί ότι οι κόρες του έχουν πια μεγαλώσει, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να συμβιβαστεί με την ιδέα της ανεξαρτησίας τους.
  • Έφτασε η μεγάλη μέρα που ο Κωνσταντίνος και η Αντωνία θα αποκαλύψουν στο Σπυράκο πως είναι υιοθετημένος, γεγονός που αποτελεί δοκιμασία για τους «Ζουζουνέλ».
  • Η οικογένεια επιστρατεύεται για να βοηθήσει τους «Ζουζουνέλ» σε αυτή τη δοκιμασία, ενώ όλοι αναρωτιούνται αν ο Σπυράκος θα τους αφήσει για άλλη μια φορά άφωνους.
Το σόι σου: Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ

Ο Σάββας δυσκολεύεται να δεχθεί ότι οι κόρες του έχουν πια μεγαλώσει, ενώ οι Ζουζουνέλ αποφασίζουν ότι έφθασε η ώρα να μάθει ο γιος τους πως είναι υιοθετημένος.

Τι θα δούμε απόψε στις 20:00 στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου

«Το δράμα του πατέρα»

Με τα κορίτσια να έχουν πλέον ενηλικιωθεί και να κάνουν τις δικές τους επιλογές και τη δική τους ζωή, ο Σάββας προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να συμβιβαστεί με την ιδέα της ανεξαρτησίας της Χαράς και της Σάντρας.

Ένας καβγάς, όμως, μαζί τους θα τον απελπίσει και θα κάνει ακόμα πιο έντονο το χάσμα ανάμεσά τους. Η Λυδία απελπισμένη καταφεύγει σε δραστικά μέτρα: η Χαρούλα, αλλά και η Αλεξάνδρα, αναλαμβάνουν δράση!

Κι ενώ όλοι προσπαθούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον Σάββα που βιώνει το δράμα του, η Μπέλα αποφασίζει να κάνει την επανάσταση που δεν έκανε…

«Ζουζουνέλ τζούνιορ»

Έφτασε η μεγάλη μέρα που ο Κωνσταντίνος και η Αντωνία θα αποκαλύψουν στο Σπυράκο πως είναι υιοθετημένος. Αυτό για τους «Ζουζουνέλ» είναι δοκιμασία…

Η οικογένεια επιστρατεύεται! Ο Σάββας προτείνει τη μέθοδο «μπαμ και κάτω», η Αλίνα σε ρόλο παιδοψυχολόγου, η Αλεξάνδρα κάνει σενάρια καταστροφής και ούτω καθεξής. Εντωμεταξύ μια μεγάλη παρεξήγηση κάνει τον Μένιο να κοιτάει τις θείες του πολύ καχύποπτα…

Δύο είναι τα φλέγοντα θέματα, που πρέπει να εξηγήσουν στον Σπύρο: πρώτον το πώς γίνονται τα παιδιά και δεύτερον ότι δεν είναι δικό τους παιδί.

Κι ενώ όλοι δυσκολεύονται, μήπως ο Σπυράκος για άλλη μια φορά θα τους αφήσει άφωνους;

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

