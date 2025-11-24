Εγκρίθηκε και νέος κύκλος για το «Σόι σου»

Εισιτήριο… διαρκείας στον αέρα του Alpha εξασφαλίζει το «Σόι σου».

Έπειτα από διάλειμμα έξι ετών, η επαναφορά της κωμικής σειράς κατέγραψε τηλεθέαση 40,8% στην πρεμιέρα, ενώ διατηρεί υψηλότατα ποσοστά της τάξης του 32% και στα επόμενα επεισόδια. Στον Alpha ήδη συζητούν για τον… δεύτερο κύκλο μετά το revival.

Για την τρέχουσα σεζόν, η συμφωνία περιλαμβάνει μάξιμουμ 70 επεισόδια, ενώ στο πλάνο του καναλιού μπαίνει ήδη η επέκταση του deal με την εταιρεία παραγωγής για επιπλέον επεισόδια που θα μεταδοθούν τη σεζόν 2026-2027. Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του, το «Σόι σου» σπάει όλα τα ρεκόρ εξασφαλίζοντας ήδη το «πράσινο φως» από τον Alpha για την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Reallife.

Στόχος του καναλιού είναι να επαυξήσει το library για τη δημοφιλή σειρά που αριθμεί ήδη 300 επεισόδια από τους πρώτους κύκλους, στα οποία πλέον προστίθενται τα επεισόδια της φετινής αλλά και της προσεχούς τηλεοπτικής περιόδου.