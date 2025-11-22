Τηλεθέαση (21/11): Το «Σόι σου» ξανά στην κορυφή – Δείτε αναλυτικά τα νούμερα

Η σειρά «Το σόι σου» στον ALPHA για ακόμη μία φορά κατέκτησε το βράδυ της Παρασκευής (21 Νοεμβρίου) την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης.

Οι οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου «έπαιξαν μπάλα» δυνατά σημειώνοντας στο δυναμικό κοινό το 27,2% και στο γενικό σύνολο το 26,2%.

Στη δεύτερη θέση και με μεγάλη διαφορά ήρθε το Voice με 12,3% και 19,5%, ενώ από κάτω έδωσαν «μάχη» ο Εκατομμυριούχος 11,5% και το GNTM 11,2%.

Τα ποσοστά

Το σόι σου 27,2 – 26,2

The Voice of Greece 12,3 – 19,5

Εκατομμυριούχο 11,5 – 14,7

GNTM 11,2 – 8,1

Ο γιατρός 8,7 – 10,9