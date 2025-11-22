ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.

Δείτε εδώ τον πίνακα των πληρωμών

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
08:52 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Προϋπολογισμός: 20.000 νέοι διορισμοί και προσλήψεις το 2026 – Όλες οι λεπτομέρειες

Σε περίπου 20.000 αναμένεται να ανέλθουν το 2026 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις, όπως ανα...
08:09 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από Δευτέρα – Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν σε 5.547.310 δικαιούχους, από τη Δευτέρα, 24 Νοε...
07:19 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Επίδομα 250 ευρώ σε σε 1.241.271 συνταξιούχους: Ποιοι και πότε θα το λάβουν – Αναλυτικά τα κριτήρια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Ε...
04:45 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σουβλάκι από… χρυσάφι – Στα ύψη οι τιμές του αγαπημένου γρήγορου φαγητού των Ελλήνων

Το παραδοσιακό σουβλάκι, το πιο αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων, τείνει να εξελιχθεί σε ε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα