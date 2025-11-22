Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: «Βιβλική καταστροφή» από τις πλημμύρες – Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας σήμερα στην Κέρκυρα

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων.

Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά τεράστιες ζημιές. Χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στους άλλους νομούς της Ηπείρου, όπως στον Δήμο Αρταίων με κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, καθώς και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα σημειώθηκαν πλημμύρες, όπως στην περιοχή της Πεδινής κοντά στην Εγνατία. Συνολικά, η Ήπειρος αντιμετωπίζει σημαντικές καταστροφές από την κακοκαιρία.

Στην Κόνιτσα η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε υποδομές της περιοχής, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας για ώρες χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων. Προβλήματα υπήρξαν και στα δίκτυα ύδρευσης.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στη Βόνιτσα, ενώ στα Μετέωρα υπάρχουν πολλά αποκλεισμένα χωριά, καθώς κόπηκαν δρόμοι και έκλεισαν γέφυρες.

«Έχουμε κάνει ένα έγγραφο και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου και να ζητήσουμε κάποια βοήθεια, αλλά και κυρίως με πιο σύντομες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε οριστικά, γιατί τώρα κοιτάζουμε να δώσουμε προσωρινές λύσεις, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», τόνισε στο ΕΡΤNews o δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου.

Το «112» ήχησε μάλιστα χτες στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Προβλήματα και στην Καστοριά

Δύσκολες ώρες πέρασαν οι κάτοικοι της Καστοριάς, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και οδήγησε ολόκληρες περιοχές στην κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπως αναφέρει το alphafm.gr, μέσα σε μόλις τρία 24ωρα η λίμνη έχει δεχθεί πάνω από 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με τη στάθμη της να ανεβαίνει κατά 18 εκατοστά.

Έπειτα από ημέρες συνεχούς κακοκαιρίας, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα με ηλιοφάνεια, γεγονός που επιτρέπει στις τοπικές Αρχές να σχηματίσουν πλήρη εικόνα των εκτεταμένων προβλημάτων σε αρκετές περιοχές του Δήμου Νεστορίου, αλλά και στους άλλους δύο δήμους της Π.Ε. Καστοριάς.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο δίκτυο ύδρευσης, με ορισμένες περιοχές του Δήμου Καστοριάς να παραμένουν χωρίς πόσιμο νερό. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ βρίσκονται σε συνεχή δράση, όμως η υπερχείλιση των ποταμών προκαλεί δυσλειτουργίες σε αρκετά αντλιοστάσια, δυσκολεύοντας το έργο της αποκατάστασης.

Σύμφωνα με το ERTNews, ως προληπτικό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας και λόγω της πιθανής μόλυνσης του δικτύου από τα πλημμυρικά νερά, ισχύει απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού στις παρακάτω κοινότητες:

Δήμος Καστοριάς: Πεντάβρυσο, Αυγή, Υψηλό, Βέργα

Δήμος Νεστορίου: Νεστόριο, Κρανοχώρι, Πτελέα

Οι κάτοικοι καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για πόση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αναλύσεις και να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του δικτύου.

Παράλληλα, χθες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου, με ισχύ έως τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

Κέρκυρα: Κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής, με πέτρες, λάσπες και φερτά υλικά να έχουν κατακλύσει δρόμους στην Κέρκυρα.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί θα βρίσκεται στην Κέρκυρα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.

Περίπου δέκα περιοχές του βόρειου συγκροτήματος έχουν πληγεί, όμως το θετικό είναι ότι, παρά τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο, οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση χθες το βράδυ γύρω στις 9–10. Σήμερα τα προβλήματα ρεύματος είναι ελάχιστα.

Η βροχόπτωση ήταν εξαιρετικά έντονη, με 220 χιλιοστά μέσα σε μόλις μιάμιση με δύο ώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 220 τόνους νερού ανά στρέμμα. Αυτό εξηγεί και το μέγεθος των ζημιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επιφυλακή

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών σε αυτές τις Περιφέρειες και με μεταφορά δυνάμεων ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, με διασωστικά μέσα και εργαλεία. «Να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τα φυσικά φαινόμενα», τόνισε στο ΕΡΤnews ο Κ. Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.