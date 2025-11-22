Βίντεο: Στις φλόγες εμπορικό πλοίο στο λιμάνι του Λος Άντζελες – Απομακρύνθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος

Η εκδήλωση πυρκαγιάς προκάλεσε έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι Σαν Πέντρο του Λος Άντζελες χθες, Παρασκευή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο σκάφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Γύρω στις 20.27 τοπική ώρα (06.27 ώρα Ελλάδας), απομακρύνθηκαν και τα τελευταία μέλη του πληρώματος, με τον συνολικό τους αριθμό να φθάνει τα 23, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανακοίνωσε η πυροσβεστική του Λος Άντζελες.

A large explosion and resulting fire has occurred onboard the Panamanian-flagged bulk cargo vessel, One Henry Hudson, currently docked at the Port of Los Angeles after arriving recently from Tokyo, with several crewmembers missing as hundreds of firefighters and fireboats from… pic.twitter.com/8endPPFGr1 — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2025



Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

A cargo #ship & containers catch on fire at the Port of #LosAngeles The Los Angeles Fire Department said an electrical fire started a little after 6:30 p.m. below deck of the container ship named 1 Henry Hudson. #LAFD sent more than 120 firefighters to the docked ship as police… pic.twitter.com/5jjx96ogl0 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 22, 2025

Los Angeles – Fire on a cargo ship following a large explosion. Several ship crew members are missing. The ship, from Tokyo, was docked at the port. pic.twitter.com/6gjjVLAsTa — NYCFireWire (@NYCFireWire) November 22, 2025



«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ το Λιμενικό επιχειρεί για να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, σε ανάρτηση στο Χ.

The City is responding to an electrical fire on a container ship at the Port of Los Angeles. First responders are on the scene with more than 100 firefighters working to suppress the fire and Port Police are working to assist the crew to safety. LAFD Hazardous Materials… — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 22, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ