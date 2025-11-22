Βίντεο: Στις φλόγες εμπορικό πλοίο στο λιμάνι του Λος Άντζελες – Απομακρύνθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγή: Χ

Η εκδήλωση πυρκαγιάς προκάλεσε έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι Σαν Πέντρο του Λος Άντζελες χθες, Παρασκευή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο σκάφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Γύρω στις 20.27 τοπική ώρα (06.27 ώρα Ελλάδας), απομακρύνθηκαν και τα τελευταία μέλη του πληρώματος, με τον συνολικό τους αριθμό να φθάνει τα 23, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανακοίνωσε η πυροσβεστική του Λος Άντζελες.


Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.


«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ το Λιμενικό επιχειρεί για να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, σε ανάρτηση στο Χ.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

