Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί εξαιτίας βροχοπτώσεων και πλημμυρών – 300.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Φωτογραφία: Reuters

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών στο Βιετνάμ, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 13 ανθρώπων.

Το νότιο και κεντρικό τμήμα της ασιατικής χώρας πλήττονται από αδιάκοπες βροχοπτώσεις από τα τέλη Οκτωβρίου, που προκάλεσαν κατ’ επανάληψη πλημμύρες ενώ βύθισαν στα νερά τουριστικούς προορισμούς και ιστορικές τοποθεσίες.

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Κυριακή σε έξι επαρχίες, κυρίως στην Ντακ Λακ, η οποία θρηνεί πάνω από 20 θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Χθες, διασώστες συνέχιζαν να προσφέρουν βοήθεια σε κατοίκους που είχαν βρει καταφύγιο σε δέντρα ή πάνω σε σκεπές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παρά την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων, αρκετοί δρόμοι συνεχίζουν να είναι σήμερα αδιάβατοι και περίπου 300.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα, ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου, οι φυσικές καταστροφές άφησαν πίσω τους 279 νεκρούς ή αγνοούμενους στο Βιετνάμ και προκάλεσαν ζημιές αξίας άνω των 2 δισεκ. δολαρίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Στη χώρα σημειώνονται συνήθως ισχυρές βροχοπτώσεις μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο καταστροφικά, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

