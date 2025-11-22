Σέρρες Νεκρός ο 86χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στο Καλόκαστρο

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 86χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Παρασκευής σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.

Ο 86χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες νεκρός σε δύσβατη περιοχή στο Κεφαλοχώρι στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κοντά σε ένα μαντρί, σύμφωνα με το ertnews.

Πριν από λίγο ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του. Ο 86χρονος είχε πάει με το μηχανάκι του , όπως το συνήθιζε, από το πρωί της Παρασκευής για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή του Καλοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας.

Από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα η οικογένειά του να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του από άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Στις κλήσεις που γινόταν στο κινητό του αυτό φαινόταν να λειτουργεί.

Οι έρευνες σταμάτησαν όταν έπεσε το σκοτάδι και άρχισαν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών του ΟΦΚΑΘ με πεζοπόρο τμήμα και drone. Στις έρευνες συμμετείχαν και οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κ.Ο.Μ.Α.Θ. καθώς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών.

