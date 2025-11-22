Πενθεί για τον θάνατο του πατέρα της και ο άνεργος άνδρας της έχει την απαίτηση να μαγειρεύει – «Με κατηγορεί ότι είμαι κακιά και εγωίστρια»

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, μια γυναίκα στο Reddit αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της παραπονέθηκε επειδή «έπρεπε» να μαγειρέψει το δείπνο, ενώ εκείνη δούλευε full-time και διαχειριζόταν δύο κληρονομιές.

Όταν προσπάθησε να του μιλήσει ανοιχτά για το πένθος της, εκείνος έγινε αμυντικός και την κατηγόρησε ότι είναι «κακιά» και «εγωίστρια». Η γυναίκα έφυγε και έμεινε σε μοτέλ, διερωτώμενη αν είχε άδικο που ήθελε ο σύντροφός της να μετακομίσει.

Η γυναίκα στράφηκε στην κοινότητα του Reddit για στήριξη μετά τον θάνατο του πατέρα της και για την επώδυνη σύγκρουση με τον σύντροφό της.

Αφού μετακόμισε πίσω στην πατρίδα της σχεδόν πριν από έναν χρόνο, αποκάλυψε ότι εργαζόταν full-time σε μια απαιτητική δουλειά που αγαπούσε.

«Δυστυχώς, ο σύντροφός μου είναι άνεργος για πάνω από έναν χρόνο, έχοντας κάνει μόνο περίπου 15 αιτήσεις εργασίας όλο αυτό το διάστημα», έγραψε.

Ο χαμός της μητριάς της λίγους μήνες νωρίτερα είχε ήδη αφήσει βαθύ σημάδι.

Περιέγραψε πως έπρεπε να οδηγήσει σε άλλη Πολιτεία για να αντιμετωπίσει αυτό που αποκάλεσε «μια κατάσταση τύπου Grey Gardens», καθαρίζοντας και διαχειριζόμενη υποθέσεις ενώ προσπαθούσε να ισορροπήσει στη νέα της δουλειά.

«Νόμιζα πως αυτό ήταν το πιο τραυματικό πράγμα που θα περνούσα φέτος», παραδέχτηκε.

“Εγώ ήμουν υπεύθυνη για όλα”

Αλλά μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, η τραγωδία ξαναχτύπησε. Ο πατέρας της νοσηλεύτηκε και παρά τις προσπάθειές της να περάσει χρόνο μαζί του ενώ παράλληλα δούλευε, εκείνος πήρε εξιτήριο κόντρα στις επιθυμίες της οικογένειας.

«Μία ημέρα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, πέθανε. Πήγα στο σπίτι για να του φτιάξω σούπα και τον βρήκα νεκρό», αποκάλυψε.

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, είπε ότι η στήριξη του συντρόφου της ήταν ανύπαρκτη και κάποιες φορές, με στενοχωρούσε περισσότερο παρά βοηθούσε.

«Ο σύντροφός μου έχει υπάρξει γενικά υποστηρικτικός, αλλά επανειλημμένα εκνευρίζεται που “πρέπει” να φτιάχνει το βραδινό τις καθημερινές», έγραψε, εξηγώντας πως πενθούσε ενώ ταυτόχρονα διαχειριζόταν δύο κληρονομιές χωρίς διαθήκες.

Η γυναίκα είπε ότι του υπενθύμισε ευγενικά πόσο άστοχα ήταν τα παράπονά του για το μαγείρεμα, ειδικά με όλα όσα είχε να αντιμετωπίσει.

«Εγώ έφτιαχνα όλα τα βραδινά για την οικογένειά μας, ενώ δούλευα full-time και ήμουν η μόνη που φρόντιζα τον γιο μας επί 12 χρόνια», σημείωσε. Όταν προσπάθησε να του το εξηγήσει, ο σύντροφός της έγινε αμυντικός και συναισθηματικά απόμακρος.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό το μοτίβο δεν ήταν καινούριο — σχεδόν είχαν χωρίσει πριν από τέσσερα χρόνια.

«Είναι αυτό που πάντα με εμπόδιζε να είμαι ειλικρινής μαζί του», είπε, προσθέτοντας ότι για ημέρες προσπαθούσε να τον κάνει να ανοιχτεί. «Αναγνώρισα ότι κι εκείνος πρέπει να πληγώνεται. Τον ευχαρίστησα για ό,τι έκανε μέσα στο σπίτι», έγραψε.

“Ένιωσα πως πνίγομαι”

Αλλά ούτε αυτές οι προσπάθειες φαίνεται να τον άγγιξαν.

«Μετά από μια ολόκληρη ημέρα που έπρεπε να δηλώσω τον θάνατο του πατέρα μου σε τράπεζες και πιστωτές, και με τον γιο μου στο δείπνο να με διακόπτει… και οι δύο ξέσπασαν και με απέκλεισαν», είπε.

Νιώθοντας πως πνιγόταν, αποφάσισε να βγει έναν περίπατο για να καθαρίσει το μυαλό της. Όταν γύρισε, κατάφερε να μιλήσει ήρεμα με τον γιο της και ζήτησαν αμοιβαία συγγνώμη.

«Όταν προσπάθησα να κάνω το ίδιο με τον σύντροφό μου, ήταν αμέσως ψυχρός και αμυντικός», είπε.

Αφηγήθηκε πως ό,τι κι αν του έλεγε, εκείνος αρνούνταν τη δική της εκδοχή και την κατηγορούσε ότι ήταν άκαρδη.

Όταν του ζήτησε να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα αντί απλώς να αντικρούει τα δικά της, εκείνος εξερράγη λέγοντας: «Αυτό που κάνεις είναι ανέντιμο, με πιέζεις».

Το πένθος και η σύγχυσή της βάθαιναν όσο προσπαθούσε να καταλάβει την αντίδρασή του. «Του είπα ότι ήμουν σε πένθος και τον ρώτησα γιατί ήταν τόσο ψυχρός. Με ρώτησε γιατί δεν νοιαζόμουν ότι έπρεπε αυτός να φτιάξει το δείπνο», θυμήθηκε.

Μετά το περιστατικό, αποκάλυψε ότι αποφάσισε να φύγει από το σπίτι. «Είμαι σε ξενοδοχείο τώρα», είπε, τονίζοντας πως δεν ήθελε δράματα, αλλά απλώς λίγο χώρο για να μπορέσει να ανασάνει. «Δεν είναι άνθρωπος που θα κυνηγήσει ποτέ κανέναν, οπότε δεν το έκανα για εντυπώσεις», ξεκαθάρισε.

Συνέχισε να αμφισβητεί τον εαυτό της καθώς περιέγραφε όλα όσα είχε κάνει για να κρατήσει την οικογένειά τους όρθια. «Το να μου λένε ότι είμαι εγωίστρια επειδή όταν μαγειρεύω τα Σαββατοκύριακα είναι ‘απλά μακαρόνια’… έχω τρελαθεί;» ρώτησε.

«Είπα σήμερα, επιτέλους, ότι θα ήταν ωραίο αν ο σύντροφός μου έκανε λίγες περισσότερες αιτήσεις για δουλειά; Και να πάει σε θεραπευτή, όπως είχαμε συμφωνήσει όταν αποφασίσαμε να μην πάρουμε διαζύγιο;»

Οι απαντήσεις από τους χρήστες του Reddit ήταν συντριπτικά υποστηρικτικές. Ένα σχόλιο έγραφε: «Είναι άνεργος έναν χρόνο και παραπονιέται που πρέπει να μαγειρεύει. Τότε ας βρει μια δουλειά και ας πληρώνει εκείνος το δείπνο!».

Κάποιος άλλος της είπε: «Φαίνεσαι υπέροχη γυναίκα και αξίζεις πολύ καλύτερα απ’ ό,τι έχεις τώρα. Είσαι πολύ καλύτερα μόνη σου παρά με κάποιον που σε τραβάει προς τα κάτω».