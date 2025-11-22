Καστοριά: Βαρύ το αποτύπωμα της κακοκαιρίας – Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης

Καστοριά: Βαρύ το αποτύπωμα της κακοκαιρίας – Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης
Δύσκολες ώρες πέρασαν οι κάτοικοι της Καστοριάς, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και οδήγησε ολόκληρες περιοχές στην κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπως αναφέρει το alphafm.gr, μέσα σε μόλις τρία 24ωρα η λίμνη έχει δεχθεί πάνω από 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με τη στάθμη της να ανεβαίνει κατά 18 εκατοστά.

Έπειτα από ημέρες συνεχούς κακοκαιρίας, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα με ηλιοφάνεια, γεγονός που επιτρέπει στις τοπικές Αρχές να σχηματίσουν πλήρη εικόνα των εκτεταμένων προβλημάτων σε αρκετές περιοχές του Δήμου Νεστορίου, αλλά και στους άλλους δύο δήμους της Π.Ε. Καστοριάς.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο δίκτυο ύδρευσης, με ορισμένες περιοχές του Δήμου Καστοριάς να παραμένουν χωρίς πόσιμο νερό. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ βρίσκονται σε συνεχή δράση, όμως η υπερχείλιση των ποταμών προκαλεί δυσλειτουργίες σε αρκετά αντλιοστάσια, δυσκολεύοντας το έργο της αποκατάστασης.

Σύμφωνα με το ERTNews, ως προληπτικό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας και λόγω της πιθανής μόλυνσης του δικτύου από τα πλημμυρικά νερά, ισχύει  απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού στις παρακάτω κοινότητες:

  • Δήμος Καστοριάς: Πεντάβρυσο, Αυγή, Υψηλό, Βέργα
  • Δήμος Νεστορίου: Νεστόριο, Κρανοχώρι, Πτελέα

Οι κάτοικοι καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για πόση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αναλύσεις και να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του δικτύου.

Παράλληλα, χθες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου, με ισχύ έως τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

