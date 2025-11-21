Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για κυνηγό που αγνοείται στο Καλόκαστρο

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 85χρονου κυνηγού, ο οποίος αγνοείται στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας, στις Σέρρες.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 85χρονος έφυγε το πρωί με το μηχανάκι του για κυνήγι, αλλά δεν επέστρεψε ως το μεσημέρι, με αποτέλεσμα οι δικοί του άνθρωποι να ανησυχήσουν.

Ο γιος του ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του κυνηγού θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.