Ελευσίνα: Έκλεψαν καλώδια ρεύματος και χαλκοσωλήνες και τα μετέφεραν με όχημα – 3 συλλήψεις έπειτα από καταδίωξη 

Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου στην περιοχή της Ελευσίνας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 3 άτομα, ηλικίας 18 και 29 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για απείθεια και κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Ελευσίνας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, το ανωτέρω όχημα ακινητοποιήθηκε και οι δράστες αφού δεσμεύθηκαν, στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.

Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό, εντοπίστηκαν χαλκοσωλήνες και μεγάλη ποσότητα καλωδίων ρεύματος που είχαν αποσπάσει προηγουμένως, καθώς και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

